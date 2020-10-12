Возобновление индексации выплат работающим пенсионерам оценили в 200 млрд

По оценке рейтингового агенства «Эксперт РА», на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год в виде трансфертов в бюджет ПФР.

Как пояснил главный экономист агентства Антон Табах, в обоснованиях к уже существующим законопроектам указывается цифра в 184 млрд рублей, но она нуждается в уточнении.

При возобновлении индексаций часть работников перестанет скрывать свою занятость или уходить на специальные режимы. Поэтому, с одной стороны, вырастут потенциальные выплаты, с другой, от них будут поступать взносы, что скажется на доходах ПФР. В итоге чистые дополнительные расходы составят ближе к 200 млрд в год, — заявил Антон Табах.

Как полагают эксперты, частично компенсировать дополнительные расходы можно за счет финансового эффекта от повышения пенсионного возраста. По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), уже в прошлом году бюджет «сэкономил» (в прямом смысле это нельзя назвать экономией, так как эти расходы не были заложены в бюджет – прим. «Известия») 21,5 млрд рублей. Хотя изначально прогнозировалось, что первый ощутимый результат от реформы — порядка 9 млрд рублей — будет получен в 2020-м. В этом году агентство прогнозирует эффект уже в 50-70 млрд рублей.

Во вторник 6 октября после встречи с главами политических фракций в ГД президент поручил правительству проработать вопрос о возобновлении индексации, что отвечало бы задаче социальной справедливости.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Соответствующее решение было принято из-за перманентной проблемы дефицита Пенсионного фонда России (ПФР), который компенсируется за счет трансфертов из федерального бюджета. За прошедшее с этого момента время оппозиционные думские партии и некоторые сенаторы неоднократно вносили законопроекты о возобновлении индексации пенсионерам, которые продолжают трудиться. Однако поддержки ни большинства депутатов, ни правительства эти инициативы не имели.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Социальный выпуск: индексацию работающим пенсионерам оценили в 200 млрд