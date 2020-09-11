Во всех российских магазинах предлагают ввести двойные ценники

Союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать новые ценники — на них нужно указывать как стоимость единицы товара, то есть упаковки, а также единицы веса или объема, например, 1 кг или 1 л. Письмо с инициативой организация направила в Минпромторг 3 сентября. «Известия» ознакомились с ним.
Союз потребителей предложил ведомству добавить этот пункт в проект правил розничной торговли: министерство уже сформировало документ, он проходит общественные слушания. Сейчас компании могут сами выбрать, что указать на ценнике: стоимость единицы товара или единицы веса.
Президент Союза потребителей Петр Шелищ пояснил, что нововведение не даст производителям хитрить — например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока, сохраняя ту же цену.
Правда, в Минпромторге скептически отнеслись к предложению.
В Союзе потребителей также планируют представить инициативу деловому сообществу в рамках обсуждения проекта правил торговли.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Двоится в глазах: ритейлеров хотят обязать ввести новые ценники