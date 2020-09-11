Во всех российских магазинах предлагают ввести двойные ценники

Союз потребителей России предложил обязать все магазины использовать новые ценники — на них нужно указывать как стоимость единицы товара, то есть упаковки, а также единицы веса или объема, например, 1 кг или 1 л. Письмо с инициативой организация направила в Минпромторг 3 сентября. «Известия» ознакомились с ним.

Союз потребителей предложил ведомству добавить этот пункт в проект правил розничной торговли: министерство уже сформировало документ, он проходит общественные слушания. Сейчас компании могут сами выбрать, что указать на ценнике: стоимость единицы товара или единицы веса.

Президент Союза потребителей Петр Шелищ пояснил, что нововведение не даст производителям хитрить — например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока, сохраняя ту же цену.

Правда, в Минпромторге скептически отнеслись к предложению.

Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места, — сказал «Известиям» замглавы ведомства Виктор Евтухов.

В Союзе потребителей также планируют представить инициативу деловому сообществу в рамках обсуждения проекта правил торговли.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Двоится в глазах: ритейлеров хотят обязать ввести новые ценники