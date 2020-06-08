В заблуждение клиентов вводят 10 из 10 микрофинансовых организаций

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Микрофинансовые компании скрывают от потребителей информацию о рисках вложения средств в МФО, а именно — не сообщают об отсутствии гарантии дохода и возврата средств. Такой вывод содержится в отчете Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), которая провела анализ деятельности десяти крупнейших МФО на российском рынке.

«Свой продукт они всячески пытаются завуалировать под вклад, не рассказывая потенциальным инвесторам о том, что подобное вложение не гарантирует доходность (хотя они пытаются), не защищено страхованием со стороны государства и является рискованным», говорится в исследовании.

Кроме того, результаты показали, что дозвониться в МФО и получить информацию по телефону удается не всегда — зачастую приходится общаться с автоответчиком. А в тех случаях, когда звонящий попадает на сотрудника, он чаще всего получает предложение поискать информацию на сайте, оставить телефон или сообщение в чате, чтобы с ним в дальнейшем связался специалист.

Во второй декаде мая 2020 года ставки по вкладам в крупнейших банках достигли минимума за последние годы, составив 5,5% годовых. Это заставляет граждан искать более доходные инструменты для инвестиций. В частности — вложения в МФО, которые, как правило, ассоциируются с займами под высокий процент. Несмотря на риски, объем привлечения средств МФО в этом году может увеличиться на 30%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Изображая вклады: МФО вводят клиентов в заблуждение, маскируясь под банки

