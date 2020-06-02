В Рязанском отделении Сбербанка рассказали о продлении отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга

Ранее сервисный сбор был отменен банком до 31 мая. В начале июня Сбербанк сообщил о продлении периода до 30 июня 2020 года.
– Наши клиенты получили возможность не платить за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня 2020 года. Уверен, что эта мера поддержит предпринимателей, малый и средний бизнес, а покупатели будут оплачивать товары безопасным бесконтактным способом, – прокомментировал управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов.
Продление платежных «каникул» до 30 июня означает, что клиентам банка в июле не будут производиться начисления за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга.
Отметим, что плата за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга перестает взиматься у всех клиентов банка – новых и текущих – автоматически: никаких дополнительных действий для этого предпринимать не нужно.
Также до 30 сентября 2020 года в банке действуют специальные тарифы интернет-эквайринга для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет, и специальные тарифы эквайринга для предприятий, оказывающих медицинские услуги.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram