В России увеличился спрос на строительство деревянных домов

7info 2

Землетрясение в Юйшу

В этот день
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло 13 апреля 2010 года в 23:49:38 (UTC) в уезде Юйшу на юге китайской провинции Цинхай, в 30 км...
Узнать больше

В Тульской области мужчина застрелил егеря

Новости мира
В пятницу, 10 апреля, в Тульской области мужчина застрелил егеря, после чего свёл счёты с жизнью. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного...
Узнать больше

Банк «Открытие» профинансировал золотодобывающий дивизион группы «Мангазея» на 200 млн долларов США

Новости мира
Банк «Открытие» предоставил кредитную линию в сумме 200 млн долларов США группе «Мангазея» - одному из ведущих производителей золота в Забайкальском крае....
Узнать больше
-

Рост экономической нестабильности в мире и в России, а также неустойчивость рубля подстегнули отложенный спрос на строительство деревянных загородных домов, рассказали «Известиям» эксперты.

Директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев заявил, что в среднем по стране в марте показатель вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Голев уверен, что это ввязано с тем, что люди решили больше не откладывать инвестиции, чтобы не потерять деньги. Кроме того, во время самоизоляции многим россиянам стали очевидны преимущества жизни в собственном доме.

«В ближайшие пять месяцев общий объем производства, строительства и продаж деревянных загородных домов может вырасти на 15–20% по сравнению с 2019-м», — спрогнозировал Гоглев.

С ним солидарен руководитель центра загородной недвижимости федеральной риелторской компании «Этажи» Антон Сауков, который считает, что интерес к деревянному строительству может увеличиться в среднем на 20–25%.

Также он подтвердил, что в марте спрос на загородные дома и земельные участки вырос на 25% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом, по словам Саукова, выросло число покупателей земельных участков и дач в черте города.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
На вольные луга: в РФ станут строить на 20% больше деревянных домов

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В хоккейном клубе «Рязань» новый директор

Новости Рязани
Новым директором хоккейного клуба «Рязань» назначен Роман Дмитриевич Годес. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Контракт с предыдущим...
Узнать больше

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Новости Рязани
В пятницу, 17 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во...
Узнать больше

В Старожиловском районе ночью сбили пешехода

Новости Рязани
В четверг, 16 апреля, в Старожиловском районе сбили пешехода. Инцидент произошёл в 22.00 на 25-м километре автодороги «Акулово-Старожилово-Пронск». Как...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Новости Рязани
В пятницу, 17 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов проведет прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы главе региона можно будет во...
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей за 16 апреля

Новости Рязани
Представляем обзор новостей за 16 апреля. https://youtu.be/r_nsR7EiUo4 Коронавирусом в Рязанской области заразился младенец.
Узнать больше

Парад Победы перенесён

Новости мира
В 2020 году Парад Победы пройдёт не 9 мая. Об этом заявил президент России. По словам Владимира Путина, подготовку к Параду необходимо...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Станислав Кузнецов: коронавирус породил новые схемы мошенничества

Акценты
Коронавирус стал темой номер один не только для мировых СМИ, но и для мошенников, которые используют сложившуюся ситуацию в своих целях, говорит...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. К 925-летию любимого города

Акценты
РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим трудом, творчеством, героизмом.
Узнать больше

Марафон #МЫожидаемКВН: Дмитрий Беляев рассказал о КВНе, рыбатлоне и педагогическом прошлом

Акценты
В пятницу, 10 апреля, участником марафона Рязанской лиги Международного союза КВН #МЫожидаемКВН стал Дмитрий Беляев. Дмитрий – выпускник литфака (филфака) РГУ имени...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В хоккейном клубе «Рязань» новый директор

Прямой эфир с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Родилась певица Валерия