В России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии

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Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится. Соответствующий законопроект разработал Минтруд на основе данных Росстата об увеличении продолжительности жизни в России. Об этом рассказали «Известиям» в ведомстве.

Проект закона получил название «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год». Согласно документу, со следующего года срок расчета выплаты накопительной части россиянам увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет, то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока.

Таким образом, на это время будет делиться вся сумма накоплений, которую граждане смогут начать получать с момента наступления пенсионного возраста. Так, если речь идет о сумме в 100 тыс. рублей, то ежемесячно выплата составит 378 рублей, в то время как в 2020 году эти суммы составили бы 387 рублей и 3,87 тыс. рублей соответственно.

Срок выплат накопительных пенсий повышается ежегодно с 2016 года. За это время он вырос уже на 30 месяцев.

В Минтруде заверили в отсутствии риска того, что россияне не успеют получить накопительную пенсию. Граждане могут забрать ее единовременно или передать по наследству.

Поддержать законопроект в Госдуме готовы только в «Единой России». Политики и эксперты отмечают, что пенсионная система несовершенна и сами в старости на нее не рассчитывают.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Возраст долгожития: размер ежемесячной накопительной пенсии снизится