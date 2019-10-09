В России нашли способ определять официальную цену биткоинов

В России появился способ определять официальную стоимость криптовалют. Его разработали Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) и Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (МО АЮР).

Так, в течение суток каждые 30 секунд запрашивается курс биткоина у нескольких бирж, полученные данные анализируются и на 23:59:40 мск фиксируется средневзвешенное значение. Затем высчитывается кросс-курс к доллару и рублю.

Таким же образом определяется стоимость цифровых денег, торгующихся в паре с биткоином. Это необходимо для того, чтобы бизнес мог совершать с виртуальными валютами официальные сделки и платить налоги.

Как рассказали участники рынка и эксперты, граждане и бизнес хотят платить налоги за операции с криптоактивами, чтобы работать вбелую. Однако возможности для этого ограничены — виртуальные валюты в РФ не разрешены, хотя и не запрещены.

Разработанная система помогает не только платить налоги, но и оценивать ущерб в судебном производстве, сообщили «Известиям» представители РАКИБ и МО АЮР.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект о цифровых финансовых активах пока не принят, а его актуальная версия не позволяет легализовать криптовалюты.

Однако, по его мнению, если Банк России примет иную точку зрения относительно легализации, пусть даже и с жестким регулированием, то инструмент РАКИБ сможет применяться.

Подробнее — в материале «Известий»: Вскрыли крипту: В РФ стали определять официальную цену биткоинов