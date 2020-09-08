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В России намерены запретить продажу судового и печного топлива на АЗС

7info7

В России планируется запретить торговлю всеми видами неавтомобильного топлива на АЗС — в том числе судовым и печным. Минпромторг при участии Росстандарта разработали проект постановления правительства, разрешающий c 1 января 2021 года продажу на заправках только автомобильного бензина и дизельного топлива. «Известия» ознакомились с документом.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга, сейчас в России отсутствует прямой запрет на продажу судового и печного топлива на АЗС. Правила розничной торговли в РФ регулируются постановлением правительства от 19 января 1998 года, оно утрачивает силу 1 января 2021 года.

В Росстандарте сообщили «Известиям», что поддерживают инициативу. Несмотря на то, что случаи реализации на АЗС судового топлива сейчас фиксируются все реже, проблема по-прежнему сохраняется. Например, во Владимирской области и в отдельных субъектах Уральского федерального округа, отметили в ведомстве.

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Гендиректор ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов отметил, что на рынке дизеля помимо судового топлива представлена целая линейка замещающих видов, которые могут продаваться в качестве фальсификата либо под своими собственными наименованиями: судовое маловязкое топливо, печное топливо, дистиллят газового конденсата и т.п.

«Честные» суррогаты сознательно приобретаются определенными группами конечных потребителей вместо регламентного топлива — ДТ класса 5, поскольку их устраивает не только более низкая цена (литр в среднем стоит 35 рублей. — «Известия»), но и потребительские характеристики этих заменителей, — объяснил Иван Хомутов.

По результатам государственного контроля в I полугодии 2020-го факт реализации на АЗС топлива, не соответствующего регламенту, установлен в 42 случаях, сказали «Известиям» в Росстандарте. Общий объем фальсификата и не соответствующего нормам топлива за этот период составил 9%. Большая доля нарушений у независимых АЗС — 13%, у сетевых — 3 %. Общая сумма наложенных по итогам проверок штрафов составила 18,2 млн рублей.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Суда не надо: на АЗС запретят продажу неавтомобильного топлива

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