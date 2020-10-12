В потребкорзину планируют включить популярные в пандемию товары и услуги

Росстат рассматривает необходимость включения в состав потребительской корзины для расчета Индекса потребительских цен (ИПЦ) ряда новых услуг цифровых сервисов, а также порядка 30 новых товаров. Об этом «Известиям» рассказал руководитель ведомства Павел Малков.

Причем часть услуг и товаров непосредственно связана с пандемией коронавируса, которая повысила их популярность. Так, Росстат рассматривает для внесения в состав потребкорзины для расчета ИПЦ геля для душа, антисептика для рук и дезинфицирующего средств для поверхностей. Также, по словам Павла Малкова, пандемия заставила обратить более пристальное внимание на цифровые сервисы.

И, кажется, актуальность таких услуг дальше будет только возрастать. Поэтому в следующем году Росстат планирует начать наблюдение за стоимостью подписок на тематические цифровые пакеты телеканалов и медиасервисов, — отметил Павел Малков.

Уже сейчас в составе корзины есть мобильная связь, интернет, стационарная телефонная связь, также ведется наблюдение за тарифами по подключению к интернету.

Еще один «кандидат» на потребкорзину также обязан своей возросшей популярности ограничениям, связанным с коронавирусом, — услуга проживания в хостеле. С одной стороны, из-за закрытия границ, россиянам пришлось в этом году отдыхать на родине, с другой, перед правительством поставлена задача развития внутреннего туризма.

ИПЦ всегда должен соответствовать реальной структуре потребления, только тогда он будет отражать реальные изменения в экономике, подчеркнул руководитель Росстата.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Стоят на стриме: в потребкорзину могут добавить медиасервисы и антисептики