В «Газпром межрегионгаз» прошло селекторное совещание по оценке мер профилактики распространения коронавирусной инфекции

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Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провел селекторное совещание, посвященное приоритетным задачам деятельности с учетом предпринятых мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. В совещании, которое прошло в дистанционном режиме, приняли участие руководители предприятий-поставщиков газа и газораспределительных организаций в 69 регионах Российской Федерации.

В целях осуществления непрерывной деятельности в компаниях Группы «Газпром межрегионгаз» приняты максимальные меры по обеспечению безопасной организации работы сотрудников. Большинство работников находятся на удаленном режиме, клиентские центры перешли на дистанционный прием потребителей, работники аварийных и ремонтных бригад обеспечены средствами индивидуальной защиты. На предприятиях, где ведется непрерывная деятельность, реализуется схема бесконтактной работы, регулярная термометрия сотрудников, врачебный контроль. В помещениях и на технологическом транспорте ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия.

Все эти меры особенно важны с учетом начала подготовки газораспределительного комплекса к прохождению осенне-зимнего периода 2020–2021 гг.. Участники селекторного совещания обсудили актуальные организационные и производственные задачи, которые сегодня являются залогом стабильной деятельности по поставке и транспортировке газа всем категориям потребителей.

Как отметил Сергей Густов, подводя итоги дистанционной встречи, «мы работаем в системообразующей отрасли. Группа «Газпром межрегионгаз» относится к предприятиям безостановочной деятельности. Сегодня, когда сохраняется угроза распространения коронавирусной инфекции, руководителям на местах особенно важно контролировать вопросы безопасной работы наших сотрудников. Это приоритетная задача в вопросах обеспечения безаварийного и бесперебойного газоснабжения потребителей, стабильного функционирования объектов теплоснабжения».

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