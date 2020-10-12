Успеть за 6,1%!

В настоящее время на рынке жилой недвижимости наблюдается рост покупательской активности. Это привело к увеличению цен на жилье на 5-13%.

— Мы наблюдаем небывалый спрос на ипотечные кредиты, – прокомментировал начальник управления по работе с партнерами и жилищного кредитования Рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев.

Дело в том, что сейчас ипотечные ставки находятся на историческом минимуме. Так в сентябре 2020 было выдано почти 0,5 триллиона рублей.

Чего же ждать в октябре? Темпы выдачи ипотеки и не думают замедляться!

Объясним почему: дело в том, что основным драйвером роста ипотечных кредитов стала государственная программа поддержки ипотечного кредитования на приобретение новостроек — «Господдержка 2020». В рамках данной программы людям предоставляется возможность получить кредит на приобретение строящейся квартиры по ставке 6,5% годовых.

Сбербанк пошел на снижение ставки. Сейчас в Сбербанке получить кредит по программе «Господдержка 2020» можно по ставке от 6,1%!

В результате каждый второй кредит, выдаваемый нашим банком на территории Рязанской области, выдается именно по этой программе.

Действие программы ограниченно 1 ноября 2020 года, поэтому у наших земляков осталось меньше месяца, чтобы успеть оформить ипотеку по ставке 6,1%!

Что нужно сделать, чтобы оформить ипотеку:

— Подать заявку на кредит на сайте Domclick.ru, филиале банка, у наших партнеров – застройщиков или в агентствах недвижимости. При этом пакет документов минимален, а если вы получаете заплату на карту Сбербанка, то достаточно только паспорта. Время принятия решения всего от 2х часов!

— Выбрать у застройщика понравившуюся квартиру. Все остальные хлопоты по взаимодействию со Сбербанком застройщик берет на себя.

— Приехать в филиал Сбербанка и получить кредит по ставке от 6,1%.

Как видите — все просто! Поэтому не упустите свою счастливую возможность купить квартиру мечты и успеть это сделать с ипотекой 6,1% !, — добавил Олег Сычев.