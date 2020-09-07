К 26 августа системно значимые банки аннулировали около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы по 106-ФЗ, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». Это около 4% от всех поданных заявок. По информации Банка России, к этому моменту граждане оформили всего 370 тыс. запросов на отсрочку платежей.

— У граждан есть 90 дней на предоставление документов, подтверждающих право на льготу. Закон предусматривает ещё месяц, если непредвиденные обстоятельства помешали предоставить подтверждение в срок. Большинство россиян обращались за каникулами в первой половине апреля, и максимум к августу они должны были направить кредиторам все необходимые документы, иначе каникулы отменялись, — пояснили «Известиям» в Банке России.

Если гражданин вовремя не предоставил документы, то банк в праве единоразово потребовать от него выплаты всех пропущенных начислений. Также клиенту грозят пени и ухудшение кредитной истории.

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Закон о кредитных каникулах был принят 3 апреля. Россияне, доход которых сократился более чем на 30%, имеют право отсрочить выплаты на полгода без начисления санкций.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Бремя вышло: у 15 тыс. россиян аннулировали кредитные каникулы