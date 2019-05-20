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Новости мира Экономика 20 мая 2019 08:25 | Просмотров:

Центробанк сообщил о росте зарплат в России

Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады. Об говорится в бюллетене из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды» (есть в распоряжении «Известий»).

Отмечается, что доходы работников в строительном секторе, обрабатывающей промышленности и торговли выросли до 6-9%, в то время как финансисты потеряли 1,5%.

Очень медленно растут зарплаты госслужащих и медицинских работников.

Эксперты считают, что рост доходов происходит в тех отраслях, которые постепенно выходят из депрессивного состояния и где зарплаты были относительно низкими. В целом же по рынку труда улучшения ждать не стоит из-за замедления темпов ВВП.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Банки закатали зарплату: в финансовых организациях падают оклады

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