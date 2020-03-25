ТПП попросит Центробанк снизить эквайринг на время эпидемии коронавируса

Екатерина Приведенцева
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Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ готовит письмо в Центробанк с требованием снизить максимальный размер эквайринга вдвое, до 1%, на время активной фазы распространения коронавируса в России. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по развитию электронной торговли ТПП Алексей Федоров.

Если предложение будет принято, ритейлеры смогут делать скидки при оплате картой. Это, в свою очередь, будет мотивировать клиентов избавиться от наличных, которые могут быть переносчиком инфекции.

В банках утверждают, что изменение тарифов займет полгода, при этом кредитным организациям придется отказаться от кешбэк-программ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Нал не удал: ритейлеры требуют снизить эквайринг на время пандемии

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