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Страховые компании выплатили не менее 300 млн рублей компенсаций за коронавирус

7info7

Россияне, купившие страховки от COVID-19, получили выплаты по страховым случаям примерно 300 млн рублей, рассказали «Известиям» в топ-10 крупнейших страховых компаний. При этом 30% заявителей, воспользовавшихся страховкой, это медицинские работники, отметил гендиректор «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. Всего, по данным опрошенных страховых, было продано больше 720 тыс. таких продуктов.

Стоимость полисов в различных компаниях варьируется от 1,8 до 8,4 тыс. рублей. Большинство из них предполагают компенсации в случае заболевания, необходимости стационарного лечения и смерти. Выплаты при заболевании составят от 20 до 110 тыс. рублей, а в случае летального исхода — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что ведут мониторинг страховых продуктов как на основе анализа жалоб граждан, так и в ходе превентивного надзора. За апрель – август 2020 года в Банк России поступило незначительное количество обращений по вопросам страхования от коронавирусной инфекции. Все обращения признаны необоснованными.

В целом сейчас страховщики фиксируют рост спроса на такие продукты, хотя летом с ослаблением карантинных мер он снизился.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: У краха глаза велики: страховки от коронавируса набирают популярность

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