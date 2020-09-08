Вторник, 8 сентября, 2020
15 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираЭкономика

Состояние делового климата в августе улучшилось

7info7
Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay

С момента начала пандемии коронавируса состояние делового климата в России улучшилось. Об этом говорится в опросе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Так, в прошлом месяце сводный индекс РСПП составил 44,3 пункта. В апреле он опускался до 34,6 пункта.

За прошедший месяц почти все компоненты индекса показали рост. В частности, увеличились значения индикаторов рынка производимой продукции, спроса в отрасли, цены продаж, уровня конкуренции и B2B-сегмента (бизнес для бизнеса). Проседание отмечено по показателям «складские запасы» и «цены закупок». Последний индикатор скатился до 21,1 пункта, что связано с оценками более половины респондентов, заявивших об ускорении инфляции, говорится в исследовании.

Пандемия COVID-19 и связанный с ним кризис сильно изменили состояние делового климата в стране. Пока до конца не ясно, насколько устойчивыми окажутся планы российского бизнеса на будущее, изменится ли глубина прогнозов и сроки инвестпроектов. Но если по итогам I квартала 30,4% предпринимателей заявили, что будут сокращать объем инвестиций, то по завершении второго оценки стали более взвешенными и только 12% компаний поделились такими планами. Также дополнительные основания для оптимизма дают реализованные государством стимулы для инвестиционной активности бизнеса, — пояснили «Известиям» в РСПП.

Однако 38,4% предпринимателей отмечают ухудшение финансового положения своих компаний, что лишь на 3 п.п. меньше июльского значения. При этом больше половины (54,7%) респондентов ответили, что материальное состояние их предприятий не изменилось, и только 6,9% бизнесменов положительно оценили благосостояние собственной фирмы. В целом значение этого индикатора составило 31,7, прибавив за месяц 1,3 пункта.

Реклама

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Кризис-климат: бизнес отметил улучшение деловой среды в августе

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Под Рязань появилась экспериментальная дорога

Новости Рязани
Возле Заборьевской средней школы появилась дорога, созданная с использованием новой технологии. Об этом сообщается в официальной группе Рязанского района. 
Узнать больше

Формула успеха: Интеллект + Талант

Акценты
Завершилась горячая абитуриентская пора, стартовала интересная учебная. Рязанские вузы открыли двери для первокурсников и радушно приняли их в своих стенах. И пока...
Узнать больше

Рязанцы пожаловались на очереди в детской поликлинике

Новости Рязани
Жители рязани остались недовольны большой очередью в детской поликлинике №2. Пост с жалобой появился в группе Новости Рязани ВКонтакте.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Ресторан с выездом на дом. Гриль-party от Фудтрака «Сова»

Новости Рязани
Слово «кейтеринг» стало звучать всё чаще не случайно: эта услуга в последнее время набирает большую популярность. Кейтеринг – выездное обслуживание мероприятий на...
Узнать больше

В Рязани завершают благоустройство Комсомольского парка

Администрация
Напомним, Комсомольский парк в качестве объекта благоустройства выбрали сами жители Рязани во время голосования осенью 2019 года.
Узнать больше

Пёс-потеряшка ищет новых хозяев и дом

Новости Рязани
В Рыбновском районе местные жители обнаружили пса-потеряшку. Об этом они сообщили в редакцию РИА «7 новостей».
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Формула успеха: Интеллект + Талант

Акценты
Завершилась горячая абитуриентская пора, стартовала интересная учебная. Рязанские вузы открыли двери для первокурсников и радушно приняли их в своих стенах. И пока...
Узнать больше

«Новые люди» вошли в пятерку лидеров на выборах в Рязанскую областную Думу

Акценты
Считанные дни остаются до выборов в Рязанскую областную Думу. Проголосовать жители региона смогут 13 сентября. Основатель партии «Новые Люди» Алексей Нечаев накануне...
Узнать больше

Люди – в приоритете. «Единая Россия» задаёт новый вектор развития Рязанской области

Акценты
13 сентября состоятся выборы в Рязанскую областную Думу. Накануне голосования, 2 сентября, региональное отделение партии «Единая Россия» на 32-й конференции приняло предвыборную...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+