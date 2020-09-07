Штрафы за проблемы с оказанием услуг ЖКХ вырастут в десятки раз

До конца сентября в Госдуму будет внесен законопроект «Об изменениях в статью 7.23 КоАП». Им предлагается установить новые суммы штрафов для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций, которые сегодня составляют от 500 до 1000 рублей. Согласно разработанным поправкам, за нарушение нормативов услуг ЖКХ в первый раз предлагается штрафовать в размере от 5 до 10 тыс. рублей; при повторном нарушении — от 15 до 30 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщила автор инициативы, депутат Госдумы Наталья Костенко.

Она добавила, что по просьбе Минстроя из законопроекта будет убрано наказание для юрлиц. Сегодня оно составляет от 5 до 10 тыс. рублей. Однако Минстрой счел эту норму избыточной. Депутат предлагала также кратно увеличить для них штрафы: за первое нарушение от 30 до 50 тыс. рублей, при повтором — от 50 до 200 тыс. рублей. В своем отзыве на законопроект Минстрой объяснил, что для юрлиц уже установлено наказание в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений.

— Мы доработаем законопроект и в сентябре внесем его в Госдуму, так как он очень важен для населения. Ко мне как депутату часто зимой поступали обращения граждан на ресурсоснабжающие организации, которые, пользуясь низкими штрафами, по различным причинам отключали отопление. Такая ситуация была в Краснодарском крае и Бурятии, именно поэтому соавтором законопроекта выступает депутат от республики Николай Будуев, — сообщила Наталья Костенко.

По ее словам, ресурсоснабжающие организации таким образом выбивали долги из населения: кто-то один не платил, а отключали в итоге весь дом.

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