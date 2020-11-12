Четверг, 12 ноября, 2020
-5 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираЭкономика

Сергей Русанов, банк «Открытие»: Революция рабочих мест

7info7

О стратегических изменениях в IT-блоке банка «Открытие» «Ленте.ру» рассказал член правления, руководитель IT-блока Сергей Русанов.

Сергей Русанов сообщил, что пандемия заставила банки агрессивнее выйти в удаленные каналы и перестроить свои внутренние и внешние бизнес-процессы на бесконтактное взаимодействие. Удаленная работа стала настолько незаменимой и востребованной, что необходимо было ее масштабировать до серьезных объемов. В короткие сроки было решена масса технических задач с организации доступа, безопасности, аутентификации, увеличения мощности каналов связи, дополнительных лицензий.

Режим удаленной работы стал толчком для осознания и возникновения концепции не персонифицированной работы и комбинированного присутствия в офисах. Это дает большие возможности для привлечения сотрудников, особенно квалифицированных, поскольку можно оперативно присутствовать либо в офисе, либо дома по определенным правилам, которые устанавливает организация-работодатель.

Удаленная работа экономит офисные площади, то есть можно избежать дополнительных расходов по аренде офисов. Поэтому банк «Открытие» планирует 30 процентов сотрудников перевести на такой режим работы.

В банке уже частично реализована перспективная технология VDI для задач в организации непрерывности действия — в критической ситуации многие сотрудники могут работать из любой точки мира.

Это дает экономию не только на всех офисных пространствах и офисном оборудовании, но еще и на оборудовании, которое в этой ситуации либо будет отсутствовать, либо на этих не персонифицированных местах будет стоять более оптимальное оборудование в виде тонкой станции и монитора, куда часто приезжают, садятся и работают. Для бронирования конкретных мест используется HotDesk.

Рассказывая об итогах реализации трехлетней стратегии, Сергей Русанов сообщил, что главные поставленные в ней задачи решены: банк трансформировался, вывел непрофильные активы, объединился с «Бинбанком», создав единую кредитную организацию большего размера. В ИТ-сфере были выведены из эксплуатации все нецелевые системы. Банку удалось создать базовые технологии для всех клиентских сегментов и продуктов, отладив все необходимые кредитные конвейеры, системы аналитической поддержки работы с клиентами, системы управления продажами. «Сейчас можно сказать, что мы переходим в новой стратегии от стадии стабилизации и оптимизации ландшафта к стадии активного развития с опорой на передовые решения», — отметил Сергей Русанов.

Банк продолжит развивать бизнес-сегменты с фокусом на поддержку и оперативные изменения. Это, безусловно, предусматривает дальнейшее развитие дистанционных каналов.

Новая стратегия — это совершенствование развития, повышение скорости и качества внедрения продуктов, снижение time to market. Главный инструмент для выполнения этих задач — передовые решения в области архитектуры и IT- организаций. То есть, как изменения в IT- архитектуре, так и ее трансформация в микросервисную модель.

В планах 2021 года создание DevOps-практик и доведение системного ландшафта, базовых систем, которых у банка около десяти, до возможности использования в работе микросервисного подхода как базового. «Параллельно мы отстраиваем организационный процесс, налаживаем работу кросс-функциональных команд (трайбов), которые будут обеспечивать работу с этими клиентскими путями независимо от других смежных процессов», — отметил Русанов.

В новых стратегических задачах ИТ-блока банка — совершенствование внутренних процессов (организационных, архитектурных и прочих), а цель — увеличение скорости производства новой функциональности для клиентов. «Мы планируем за два ближайших года существенно нарастить объемы внутренней разработки и число ИТ-специалистов, в том числе для более эффективного использования бюджета, потому что внешние ресурсы дороже, чем внутренние. Плюс, таким образом, мы снижаем риски и растим внутренние компетенции, чтобы меньше зависеть от внешних поставщиков», — сообщил Сергей Русанов.

Банк «Открытие» переходит к так называемому трехскоростному IT: продвинутому варианту работы, когда есть абсолютно замкнутые команды, работающие только на свои задачи, у них свои KPI и цели по дополнительному операционному доходу, которые ставятся на определенный срок, у них свои компетенции.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

За 10 месяцев 2020 года в Рязанской области получено 432 000 тонн молока

Новости Рязани
За 10 месяцев (с января по октябрь) в Рязанской области получили 432 000 тонн молока. И это в хозяйствах всех категорий. Об...
Узнать больше

Парковка у вокзала Рязань-1 временно станет бесплатной

Общество
Парковка на площади у вокзала Рязань-1 временно станет бесплатной. Это следует из документа, опубликованного в газете «Рязанские ведомости» в среду, 11 ноября.
Узнать больше

В Рязани приостановили реконструкцию здания гимназии №2

Новости Рязани
По данным СМИ, дети не учатся в центре города уже более полугода. Школьники и педагоги теперь занимаются в здании гимназии №5 в Горроще.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Льготная ипотека: Есть куда расти семье, есть куда падать ставке

Новости Рязани
Ставки по льготной ипотеке в России сегодня колеблются от 6,5 до 2,7%. О том, кто может воспользоваться этим предложением в регионе, мы говорили с начальником по работе с партнерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения Сбера Олегом Сычёвым и генеральным директором ГК «Единство» Антоном Воробьёвым.
Узнать больше

Какой вы покупатель? Тест ко Всемирному дню шопинга

Новости Рязани
11 ноября – Всемирный день шопинга. По этому случаю РИА «7 новостей» предлагает своим читателям пройти тест и выяснить, какой вы покупатель.
Узнать больше

Число жертв коронавируса в Рязанской области достигло 69

Новости Рязани
Число жертв коронавируса в Рязанской области достигло 69. За сутки двое рязанцев скончались от коронавируса. Такие данные 11 ноября...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Пять правил безопасного онлайн-шоппинга

Акценты
11 ноября – Всемирный день шоппинга. Зачастую именно к нему многие магазины и онлайн-площадки стараются приурочить старт распродаж. Российские пользователи только одного...
Узнать больше

Милость Господа привлекается к нам добрыми делами

Акценты
7 ноября корреспондент РИА "7 новостей" в прямом эфире пообщалась с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумном Лукой (Степановым). Удалось поговорить о...
Узнать больше

Что делать на даче в ноябре

Акценты
Листья облетели, на улице сыро и серо. Из дома лишний раз выходить не хочется, какая уж там дача! Но опытные садоводы и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+