Сбербанк продолжает программу реструктуризации кредитов без ограничения их максимального размера

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Правительство России приняло решение увеличить предельный размер ипотечного кредита для получения права на кредитные каникулы для граждан, финансовое положение которых ухудшилось вследствие эпидемии коронавируса. При этом для клиентов Сбербанка, пострадавших от коронавируса, сохраняется возможность воспользоваться собственной программой банка по реструктуризации задолженности без ограничения максимального размера кредита.

Правительство России повысило установленный ранее предельный объем реструктурируемого ипотечного займа в размере 1,5 млн руб. до следующих значений:

для Москвы — до 4,5 млн руб.;
для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — до 3 млн руб.;
для всех остальных регионов — до 2 млн руб.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«На основе изучения обращений клиентов и анализа средних размеров ипотечных кредитов в разных регионах страны Правительство России приняло решение повысить предельный размер ипотеки для получения кредитных каникул. Нам крайне важно поддержать своих клиентов в это непростое время, хотя это решение для банка не бесплатное. Более того, еще в марте Сбербанк запустил собственную программу реструктуризации ипотечных кредитов вообще без ограничений их максимального размера».

Согласно Федеральному закону № 106-ФЗ, кредитные каникулы предоставляются гражданам при условии снижения официального дохода облагаемого налогом, за последний месяц более чем на 30% по сравнению со средним доходом в 2019 году. При этом сам кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 года. Законом предусмотрены официальные документы, подтверждающие снижение дохода. Заявителям нужно будет предоставить их в банк в течение 90 дней.

Следует учитывать, что, если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение каникул, условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним. Это значит, что образуется просроченная задолженность и будет начислена неустойка.

Если пострадавший от коронавируса клиент не подпадает под условия этой программы (например, если размер его ипотечного кредита превышает установленный правительством лимит), он может воспользоваться собственной специальной программой Сбербанка по реструктуризации задолженности на индивидуальных условиях. Отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до 6 месяцев с увеличением срока кредитования до 12 месяцев, при этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены.

Если же условия и этой специальной программы Сбербанка заемщику не подходят, банк готов рассмотреть его заявление в индивидуальном порядке и предложить варианты урегулирования.

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