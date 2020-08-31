«Ростелеком» приобретает 49% старейшей российской компании в сфере кибербезопасности

«Ростелеком» покупает 49% акций старейшей российской компании в сфере информационной безопасности «Элвис-Плюс». Об этом 31 августа на пресс-конференции сообщил вице-президент ПАО «Ростелеком» Александр Айвазов.

Айвазов рассказал, что речь идёт о бизнес-партнёрстве и синергии: «Элвис-Плюс» сохранит свою независимость, речь о передаче интеллектуальной собственности не идёт. Доля «Ростелекома» составит 49%, остальная часть компании останется у её основателя Александра Галицкого.

Обе стороны позитивно оценивают сделку. Александр Галицкий отметил, что партнёрство с «Ростелекомом» откроет перед «Элвис-Плюс» новые горизонты и даст старт новым проектам. Стоимость сделки не разглашается.

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АО «Элвис-Плюс» – старейшая российская компания в сфере разработки и поставки продуктов для защиты информационных систем. Информационная безопасность сейчас является приоритетом в работе «Ростелекома». В составе компании функционирует Центр мониторинга и реагирования на киберугрозы. Его услугами пользуется большое количество российских компаний. По словам вице-президента «Ростелекома» Игоря Ляпунова, компания продолжит инвестировать в технологии кибербезопасности.