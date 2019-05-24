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Новости мира Экономика 24 мая 2019 10:34 | Просмотров:

Россияне полюбили дорогие смартфоны

Расходы россиян на покупку смартфонов растут, рассказали «Известиям» представители крупных ритейлеров.

По данным «Связного – Евросети», в I квартале 2019 года средний чек на эти гаджеты в России составил около 16,3 тыс. рублей, примерно на 7% больше, чем годом ранее. Это совпадает с данными других компаний.

Эксперты усматривают здесь в том числе социальную составляющую – погоню за престижем и демонстрационное потребление. Ради этого люди все чаще влезают в долги и покупают дорогие модели за 60-70 тыс. рублей в кредит.

Спрос на самые бюджетные модели при этом падает, посчитали в «М. Видео – Эльдорадо». Смартфоны дешевле 5 тыс. рублей в январе-марте 2019 года заняли 11,5% рынка против 17% в прошлом году и почти 30% – в 2017 году.

Подробнее – в материале «Известий»: Трубка зовет: зачем россияне покупают дорогие смартфоны

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