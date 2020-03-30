Россияне начали запасаться лекарствами впрок

7info 2
Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay
Новости мира

Расчлененные трупы нашли в Тропаревском парке в Москве

В Тропаревском парке на юго-западе столицы второй день находят части тел людей. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на правоохранительные органы.
Узнать больше
Новости мира

Дагестанский водитель защитил BMW от COVID-19 огромной маской

Один из молодых людей, проживающих в Дагестане, решил защитить от коронавируса свою машину. Парень налепил на свою золотистую BMW огромную самодельную медицинскую...
Узнать больше
Новости мира

Мужчина из мести сообщил врачам, что у его жены коронавирус

Жителя Тавды привлекли к административной ответственности за заведомо ложный вызов скорой помощи. Об этом пишет «Российская газета». Сообщается, что...
Узнать больше
Новости мира

Во время весеннего призыва в армию введут дополнительные меры безопасности

Министерство обороны России введет дополнительные меры во время весеннего призыва в армию, который начнется в апреле. Об этом в ведомстве рассказали «Известиям».
Узнать больше
Власть

Навальный рассказал о нападении с мукой и молоком

Алексей Навальный пожаловался, что на него напали в Москве. Оппозиционер рассказал об инциденте в Твиттере. Алексей заявил, что незнакомцы...
Узнать больше
-

По итогам февраля 2020 года выручка аптек выросла на 20% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные, представленные в ежемесячном отчете агентства DSM Group, с которым ознакомились «Известия».

Рост продаж обеспечили не только средства от респираторных и вирусных инфекций. Россияне стали больше приобретать все категории препаратов. По мнению экспертов, это связано как с сезонным обострением хронических заболеваний, так и с тем, что многие начали закупаться впрок.

Продажи сердечно-сосудистых препаратов увеличились на 25,8% (до 14 млрд рублей), средств от расстройств пищеварения — на 21,7% (до 18,5 млрд рублей), лекарств от болезней нервной системы — на 16,8% (до 11,1 млрд рублей). Также увеличились и продажи биологически активных добавок. В феврале россияне потратили на них 6,1 млрд рублей — на 31,2% больше, чем в тот же месяц в 2019 году. Речь преимущественно о витаминах, успокаивающих препаратах и средствах для похудения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Болезненный рост: выручка аптек увеличилась на 20%

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанский музыкальный театр запустил конкурс для любителей пения

Новости Рязани
Рязанский музыкальный театр присоединился к акции #сидимдома. В период самоизоляции рязанцам предлагают послушать любимую музыку, пересмотреть классику советского кинематографа и принять участие...
Узнать больше

Рязанская библиотека приготовила для читателей виртуальные сказки на ночь

Культура
В связи с распространением коронавирусной инфекции юные читатели России лишились большого книжного праздника – Недели детской книги. Дети вынуждены сидеть дома.
Узнать больше

На коронавирус в Рязанской области проверяют 1231 человека

Новости Рязани
В Рязанской области на коронавирус проверяют 1231 человека. 373 человека уже проверили. Все они здоровы. Такие данные приводит оперативная рабочая группа правительства...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Появились новые данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила информацию о коронавирусе в регионе по состоянию на 08.30 понедельника, 30 марта.  Число...
Узнать больше

Дезинфекция рязанских улиц начнётся вечером в понедельник

Новости Рязани
Для дезинфекции будет использоваться специальное средство, рекомендованное Роспотребнадзором.
Узнать больше

Специалисты рассказали, как самостоятельно продезинфицировать жильё

Новости Рязани
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области информирует о рекомендациях для граждан, находящихся в домашней изоляции, по проведению дезинфекции жилых помещений.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как не набрать лишний вес во время карантина?

Акценты
Самоизоляция – это прекрасный способ обезопасить себя и окружающих от распространения вируса, но кто обезопасит нас от постоянных подходов к холодильнику и...
Узнать больше

5 фильмов об Италии

Акценты
К сожалению, нынешняя эпидемиологическая обстановка не позволяет нам путешествовать. Даже выходить из дома на улицу без крайней надобности не рекомендуется. Особенно сложна...
Узнать больше

Карантинная неделя в Рязани: что будет работать, а что нет

Акценты
С 28 марта по 5 апреля в Рязанской области усилят меры, направленные на снижение распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим некоторые объекты временно...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанский музыкальный театр запустил конкурс для любителей пения

Пьяная воспитательница зарезала отца в Москве

Рязанская библиотека приготовила для читателей виртуальные сказки на ночь