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Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю

7info7

Граждане смогут исправить свой рейтинг заемщика, если кредитор отказывается вносить корректные изменения или исчез — например, в результате отзыва лицензии, рассказал «Известиям» гендиректор БКИ «ОКБ» Артур Александрович.

По его словам, для этого потребуется решение суда, который установит этот факт и позволит БКИ внести правки в кредитную историю. Сейчас этот процесс, отметил эксперт, никак не урегулирован.

Также на три года сократится и срок хранения записей о кредитах. По новым правилам он составит семь лет.

Новый закон о квалифицированных бюро кредитных историй частично вступает в силу уже с 1 января 2021 года. Цель — повысить защищённость финансовых организаций и заёмщиков за счёт снижения рисков невозврата, повышения эффективности предоставления и возврата ссуд.

Для признания бюро квалифицированным, организация должна иметь сведения о не менее чем 30 миллионах заёмщиков, а также располагать капиталом свыше 100 млн рублей. Банк России уточнит требования к сведениям, а к источникам данных добавятся суды, арбитражные управляющие и нотариусы.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Граждане смогут исправить свою кредитную историю»

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