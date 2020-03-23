Разница курсов продажи и покупки доллара достигла 11 рублей

В России до 11 рублей увеличился разброс (спред) между курсами продажи и покупки доллара и евро после распада сделки ОПЕК+ и падения цен на нефть на фоне коронавирусной пандемии. «Известия» проанализировали данные на валютном рынке и обсудили риски российских банков с экспертами.

До наступления волатильности на мировом и российском рынках разница между покупкой и продажей валюты составляла примерно 1–1,5 рубля.

В условиях возросшей турбулентности и во избежание финансовых рисков многие банки были вынуждены увеличить спреды. Так, 22 марта Росбанк покупал наличные доллары по 75 рублей, а продавал по 86. Для евро эти показатели составляли 81 и 92 рубля соответственно. У МКБ спреды по обеим валютам составляли 10 рублей. У ВТБ разница между покупкой и продажей была 8 рублей, у Сбербанка и ФК «Открытие» — 5–6 рублей, у Альфа-банка — около 3 рублей.

Каждый участник рынка в индивидуальном порядке принимает решение, исходя из собственного аппетита к риску, оптимизации потока встречных клиентских заявок, профессионализма команды, управляющей валютным риском, и других факторов, — отметил руководитель управления операций на валютном рынке Альфа-банка Александр Красный.

По словам экспертов, спред будет продолжать расти из-за активного приобретения валюты на фоне нестабильности валютных курсов и сложности в прогнозировании динамики установления цен. Согласно инструкции № 136-И от 2010 года, Центробанк определил право каждого банка устанавливать свою собственную разницу в операциях покупки и продажи.

Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ полагает, что меры по увеличению разброса были предприняты для препятствия панике граждан, которые во время кризиса пытаются то продать, то купить валюту, вместо этого инвестиционный консультант «БКС Премьер» Ян Мельничук посоветовал людям совершать банковские операции через брокерские счета, где цена максимально приближена к официальному курсу ЦБ в отличие от покупки наличных.

Отмечается, что в настоящее время правительство не обсуждает законодательные инициативе по урегулированию спредов, а политика установления собственной разницы обменного курса работает во многих странах мира.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Неправильный курс: купить доллар — на 10 рублей дороже, чем продать

https://iz.ru/989551/tatiana-bochkareva/nepravilnyi-kurs-kupit-dollar-na-10-rublei-dorozhe-chem-prodat