Правительство Тульской области и Банк «Открытие» заключили соглашение по развитию предпринимательства

Банк «Открытие» заключил соглашение о стратегическом партнерстве в области поддержки регионального предпринимательства с правительством Тульской области. Со стороны банка документ подписал – заместитель президента – председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова, со стороны правительства – первый заместитель Губернатора Тульской области – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Предметом соглашения является сотрудничество по созданию условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области. Стороны договорились о долгосрочном взаимодействии с целью реализации приоритетных национальных проектов, направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение кредитных ресурсов для эффективной работы бизнесменов региона, в том числе, с использованием поручительств и независимых гарантий.

®