Главная > Новости мира > Экономика 
Новости мира Экономика 5 июня 2019 15:41 | Просмотров:

Правительство Тульской области и Банк «Открытие» заключили соглашение по развитию предпринимательства

Банк «Открытие» заключил соглашение о стратегическом партнерстве в области поддержки регионального предпринимательства с правительством Тульской области. Со стороны банка документ подписал – заместитель президента –  председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова, со стороны правительства – первый заместитель Губернатора Тульской области – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Предметом соглашения является сотрудничество по созданию условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Тульской области. Стороны договорились о долгосрочном взаимодействии с целью реализации приоритетных национальных проектов, направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение кредитных ресурсов для эффективной работы бизнесменов региона, в том числе, с использованием поручительств и независимых гарантий.

®

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.8K
4 июня 10:24

Может ли работодатель оштрафовать работника?
4.1K
5 июня 08:49

Рязанцам предлагают придумать название для нового спорткомплекса
3.9K
3 июня 13:06

Что делать, если на телефон поступают звонки от различных рекламодателей?
3.3K
3 июня 15:22

Остановку на площади Ленина перенесут из-за празднования Дня России
2.5K
5 июня 15:26

В минздраве прокомментировали видео, снятое в одной из больниц Рязани
2.0K
3 июня 10:31

В Рязани состоится главное мероприятие про продажи и маркетинг
1.3K
3 июня 14:01

С 1 января 2020 года вводится обязательная маркировка всех лекарств, выпускаемых на территории России 
1.3K
4 июня 08:32

В Рязани перестала ходить одна из маршруток
1.1K
3 июня 23:44

В Рязани прошёл первый театральный чемпионат по мини-футболу
951
2 июня 18:39

В Михайловском районе прошел фестиваль «Весело да громко казаки поют»
Вверх