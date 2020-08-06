Четверг, 6 августа, 2020
17.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираЭкономика

Отдых в ряде регионов России подорожал на четверть

7info 2

Рост цен на туристические услуги в диапазоне от 5% до 25% отмечен в ряде регионов, выяснили «Известиям» по результатам опроса более 50 субъектов РФ.
Больше всего цены увеличились в Челябинской (на 15-25%), Калининградской (на 20%), Калужской (15-20%), Тверской (5-20%), Самарской (5-10%) областях и Алтайском крае (7-10%). В то же время в некоторых субъектах отметили, что сохранили прошлогодние прайсы: в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Мурманской и Костромской областях, Ханты-Мансийском АО.

Повышение цен на туристические услуги фиксируется повсеместно, отмечает профессор РАНХиГС Галина Дехтярь. Сейчас цены на отдых в Крыму, Сочи, даже в Московской и Нижегородской областях сопоставимы с расценками лучших отелей Турции и других стран, что не хорошо, добавила она. По мнению эксперта информационно-аналитического центра TeleTrade Марка Гойхмана, заморозка цен делается для привлечения «внутренних» путешественников, а также с расчетом на перспективу.

Между тем, более чем в 30 субъектах отмечают, что будут вынуждены скорректировать план доходов от туристической отрасли в этом году. Это актуально и для наиболее популярных туристических маршрутов — Краснодарского и Алтайского края. В менее востребованных направлениях, таких как Иркутская, Тамбовская, Калининградская, Воронежская области ожидают, что недополучат порядка 50-60% прошлогодних поступлений, а в Приморье – 87%. В остальных регионах не уточнили насколько сократятся поступления в консолидированный бюджет, но подчеркнули, что изменение плана неизбежно из-за продолжающейся пандемии, падения прибыли туроператоров, отельеров и рестораторов. Только власти Твери отказались от коррекции плана на 2020-й, а в Самаре ожидают, что заработают на уровне прошлого года.

Однако, несмотря на пессимизм по доходам, менее половины опрошенных регионов уверены, что на фоне высокого спроса на внутренние маршруты турпоток быстро восстановится и будет не хуже, чем в 2019-м. Уже сейчас заполняемость большинства курортов и средств размещения варьируется от 70 до 100%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Курортные доходы: отдых в России подорожал в пределах 25%

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяТри человека погибли в аварии с такси в Омске
Следующая статьяАктуальные данные о коронавирусе в Рязанской области

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Актуальные данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о распространении коронавируса в регионе. На 08.30 четверга, 6 августа, в...
Узнать больше

Три человека пострадали в жёстком ДТП под Рязанью

Новости Рязани
В результате ДТП на 88-м километре автодороги Рязань – Пронск – Скопин пострадали три человека. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».
Узнать больше

ФК «Рязань» выбыл из Кубка России на первой стадии

Новости Рязани
В среду, 5 августа, были сыграны матч 1/256 финала Кубка России по футболу. ФК «Рязань» завершил выступление на первой же стадии турнира. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 5 августа

Новости Рязани
7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 5 августа. Губернатор Николай Любимов выступил...
Узнать больше

В четверг в Рязанской области будет жарко

Новости Рязани
В четверг в Рязанской области ожидается настоящая летняя жара. Прогноз погоды на 6 августа опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

Маршрут #КартаКосмосРязань прошёл через Спасский район

Космическая карта Рязанской области
28 июля в рамках проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» состоялась краеведческая экскурсия в Спасский район.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+