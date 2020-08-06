Отдых в ряде регионов России подорожал на четверть

Рост цен на туристические услуги в диапазоне от 5% до 25% отмечен в ряде регионов, выяснили «Известиям» по результатам опроса более 50 субъектов РФ.

Больше всего цены увеличились в Челябинской (на 15-25%), Калининградской (на 20%), Калужской (15-20%), Тверской (5-20%), Самарской (5-10%) областях и Алтайском крае (7-10%). В то же время в некоторых субъектах отметили, что сохранили прошлогодние прайсы: в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Мурманской и Костромской областях, Ханты-Мансийском АО.

Повышение цен на туристические услуги фиксируется повсеместно, отмечает профессор РАНХиГС Галина Дехтярь. Сейчас цены на отдых в Крыму, Сочи, даже в Московской и Нижегородской областях сопоставимы с расценками лучших отелей Турции и других стран, что не хорошо, добавила она. По мнению эксперта информационно-аналитического центра TeleTrade Марка Гойхмана, заморозка цен делается для привлечения «внутренних» путешественников, а также с расчетом на перспективу.

Между тем, более чем в 30 субъектах отмечают, что будут вынуждены скорректировать план доходов от туристической отрасли в этом году. Это актуально и для наиболее популярных туристических маршрутов — Краснодарского и Алтайского края. В менее востребованных направлениях, таких как Иркутская, Тамбовская, Калининградская, Воронежская области ожидают, что недополучат порядка 50-60% прошлогодних поступлений, а в Приморье – 87%. В остальных регионах не уточнили насколько сократятся поступления в консолидированный бюджет, но подчеркнули, что изменение плана неизбежно из-за продолжающейся пандемии, падения прибыли туроператоров, отельеров и рестораторов. Только власти Твери отказались от коррекции плана на 2020-й, а в Самаре ожидают, что заработают на уровне прошлого года.

Однако, несмотря на пессимизм по доходам, менее половины опрошенных регионов уверены, что на фоне высокого спроса на внутренние маршруты турпоток быстро восстановится и будет не хуже, чем в 2019-м. Уже сейчас заполняемость большинства курортов и средств размещения варьируется от 70 до 100%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Курортные доходы: отдых в России подорожал в пределах 25%