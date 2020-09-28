Осенью на курортах РФ ожидают больше туристов

Число туристов на отечественных курортах в осенний период превысит прошлогодние показатели на 20–30%. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Впрочем, помешать этим прогнозам может всплеск заболеваемости COVID-19, признали в организации.
Основная причина роста, безусловно, закрытые границы, добавил вице-президент АТОР.
Тем временем на протяжении уже нескольких недель в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. В последние дни число новых зараженных по стране перевалило за 7 тыс. в сутки. Как признался «Известиям» Илья Уманский, из-за эпидемиологической обстановки ситуация остается неопределенной. Пока в отрасли не ждут, но и не исключают введения новых ограничительных мер.
Между тем, в Ростуризме «Известиям» сообщили, что объем бронирований, например, курортов Крыма и Кубани уже превышает 70–80%. Там надеются продлить сезон до конца октября.
Подробнее читайте в материале «Известий»: Живой фонд: спрос на российские курорты осенью превысит показатели 2019-го