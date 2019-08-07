На главную Новости мира Объём серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
Новости мираЭкономика

Объём серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей

В России в прошлом году объём серых зарплат достиг 13 трлн рублей. Эту цифру можно сопоставить с расходной частью федерального бюджета, которая на тот период составляла 16,8 трлн рублей.

Как отмечают в Росстате, это наименьший показатель за последние пять лет. Некоторое улучшение ситуации с теневыми доходами эксперты объяснили снижением потребительской активности граждан и, как следствие, падением спроса на услуги фрилансеров.

По оценке директора Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрея Покиды, в 2014–2015 годах количество людей, которые получали зарплату в конверте или «халтурили», доходило до 40% от работающего населения. Сейчас доля тех, кто так или иначе получает доход в «серой» зоне, сократилась до 30%.

Однако серые зарплаты все равно остаются привлекательными из-за недоверия россиян к пенсионной системе. В этих условиях на первый план выходит заработок «здесь и сейчас», а что он в конверте — уже вторично.

По мнению доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Никиты Моисеева, если сделать пенсионную систему максимально прозрачной, ежегодно индексировать пенсии на размер инфляции прошлого года или более, то уже через пять лет люди менее охотно будут соглашаться на «серые» схемы оплаты труда.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий: Теневой вектор: объем серых зарплат в России превысил 13 трлн

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Дашково-Песочне отключили горячую воду

В Рязани ищут родственников солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны

В ДТП на проезде Яблочкова в Рязани пострадала пожилая женщина

Отшельница Агафья Лыкова получила посылку из Рязани

С добрым утром! Обзор новостей за 6 августа

Сбербанк увеличивает скидку на ипотеку для зарплатных клиентов

Рязанец отсудил более 80 тысяч за неисправный телевизор

Рязанцы могут принять участие в забеге в честь Дня физкультурника

В Рязани продолжается ремонт и промывка ливневой канализации

В Рязани осудили попавшегося на взятке сотрудника ГИБДД

Сотрудница рязанского отделения банка присвоила более 3 миллионов рублей

Названа средняя зарплата секретаря на ресепшн в Рязани

В электричке Москва – Рязань умер пассажир

В Рязанской области пациенту впервые установили протез вены для проведения лечения

В Рязанской области побит температурный рекорд

Здание роддома в Рязани оборудовали архитектурным освещением

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Студия Уолта Дисней опубликовала трейлер «Аладдина»

Три человека травмировались в ДТП в Тверской области

В Москве случилось смертельное ДТП