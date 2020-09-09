Новые риски потери работы можно будет застраховать

За время самоизоляции желающих купить покрытие от вынужденной потери работы стало заметно меньше, сообщили «Известиям» представители нескольких крупных компаний. В борьбе за этот рынок страховщики вывели на него новые продукты.

Так, «Сбербанк страхование» предложила ипотечным заёмщикам защиту от 12 сценариев недобровольной потери работы, сообщила директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре. «РСХБ-Страхование» подготовило новый коробочный продукт защиты от потери работы, говорится в её сообщении. Полис компенсирует недополученные доходы, если организация ликвидируется или у неё происходит сокращение штата.

На возмещение можно претендовать только после документального подтверждения статуса безработного — предоставления справки из Службы занятости населения.

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Подобные продукты предусматривают период ожидания и временную франшизу, рассказал управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс страхование» Артём Искра. По закону, работодатель обязан предупредить работника не менее чем за два месяца до увольнения, — это и есть период ожидания. Временная франшиза составляет тоже два месяца, но уже после потери работы, в течение которых человек должен получать выходное пособие. И только после этого начинаются компенсации по полису, добавил Артём Искра.

Обычно сотрудник и работодатель ищут компромисс, чтобы завершить отношения по соглашению сторон или путём добровольного увольнения, отметил основатель юридической группы vvCube Вадим Ткаченко. При таком сценарии страховой случай может и не наступить, добавил он. При записи в трудовой, что увольнение произошло по инициативе работника или в связи с нарушением им Трудового кодекса, страховая компенсация исключена, предупредила адвокат Анна Асанова.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Трудовой случай: в РФ появилась новая страховка от потери работы