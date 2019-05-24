Микрофинансовые организации вернули заемщикам более 3 млн рублей

С начала 2019 года микрофинансовые организации (МФО) из-за допущенных нарушений впервые вернули заемщикам более 3 млн рублей, сообщили в Банке России.

Регулятор объясняет это действием поведенческого надзора и ужесточением требований к организациям, выдающим краткосрочные займы под высокие проценты.

При этом, невзирая на все нарушения и негативную репутацию МФО, идею их запрета Центробанк не поддерживает – иначе россияне начнут обращаться к нелегальным кредиторам, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 23 мая.

В комментарии «Известиям» она уточнила, что регулятор будет продолжать ужесточать требования к МФО, чтобы охладить рынок необеспеченного кредитования.

– Мы можем повысить коэффициенты риска по кредитам с высокой закредитованностью заемщика. Если банк или МФО выдает кредит человеку с высоким показателем долговой нагрузки, то для него вырастет соответствующая нагрузка на капитал, – отметила Набиуллина.

Опрошенные «Известиями» защитники прав заемщиков считают, что Центробанк должен действовать быстрее и решительнее.

Подробнее – в материале «Известий»: Скрутили счетик: МФО начали возвращать деньги заемщикам