Клиенты Сбера смогут получить компенсацию на покупку лекарств по фотографии чека

Дочерняя страховая компания СберБанка СК «Сбербанк страхование» разработала новый продукт «Фарм страхование», позволяющий получить до 50 тыс. рублей компенсации на покупку назначенных врачом лекарств.

Новая программа страхования работает следующим образом: клиент получает у врача рецепт или иной документ, подтверждающий факт назначения лекарственного препарата, покупает лекарство в любой аптеке, направляет фотографию документов и чеков через приложение «СберОсмотр» и получает компенсацию.

В зависимости от суммы чека клиенту будет компенсировано от 15% до 90% стоимости препаратов, но не более 50 тыс. рублей. Программа «Фарм страхование» доступна для клиентов в возрасте от 18 до 55 лет. Срок страхования — один год.

Оформить страховой полис можно на сайте «Сбербанк страхование» или в Сбер Онлайн. Для оформления полиса в Сбер Онлайн необходимо зайти в «Каталог» или через поиск найти «Фарм страхование». Страховой полис поступит на электронную почту.

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

Любое лечение в той или иной степени связано с покупкой лекарств. Даже ʺпривычнаяʺ сезонная простуда может существенно отразиться на финансовом состоянии наших клиентов. При этом, по данным нашего исследования, клиенты Сбера в среднем тратят на лекарства свыше 5 тыс. рублей в год. Наш новый продукт позволит клиентам вернуть часть потраченных на лекарства средств. Перед покупкой и приёмом любого лекарственного средства необходима консультация с врачом. Для компенсации средств не потребуется искать определённую аптеку из списка — приобрести лекарства можно в любом удобном для клиента аптечном пункте.