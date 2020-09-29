Вторник, 29 сентября, 2020
17.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираЭкономика

Клиенты Сбера смогут получить компенсацию на покупку лекарств по фотографии чека

7info7

Дочерняя страховая компания СберБанка СК «Сбербанк страхование» разработала новый продукт «Фарм страхование», позволяющий получить до 50 тыс. рублей компенсации на покупку назначенных врачом лекарств.

Новая программа страхования работает следующим образом: клиент получает у врача рецепт или иной документ, подтверждающий факт назначения лекарственного препарата, покупает лекарство в любой аптеке, направляет фотографию документов и чеков через приложение «СберОсмотр» и получает компенсацию.

В зависимости от суммы чека клиенту будет компенсировано от 15% до 90% стоимости препаратов, но не более 50 тыс. рублей. Программа «Фарм страхование» доступна для клиентов в возрасте от 18 до 55 лет. Срок страхования — один год.

Оформить страховой полис можно на сайте «Сбербанк страхование» или в Сбер Онлайн. Для оформления полиса в Сбер Онлайн необходимо зайти в «Каталог» или через поиск найти «Фарм страхование». Страховой полис поступит на электронную почту.

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

Любое лечение в той или иной степени связано с покупкой лекарств. Даже ʺпривычнаяʺ сезонная простуда может существенно отразиться на финансовом состоянии наших клиентов. При этом, по данным нашего исследования, клиенты Сбера в среднем тратят на лекарства свыше 5 тыс. рублей в год. Наш новый продукт позволит клиентам вернуть часть потраченных на лекарства средств. Перед покупкой и приёмом любого лекарственного средства необходима консультация с врачом. Для компенсации средств не потребуется искать определённую аптеку из списка — приобрести лекарства можно в любом удобном для клиента аптечном пункте.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Обновлена география коронавируса в Рязанской области

Новости Рязани
По состоянию на 11.30 29 сентября в регионе зарегистрировано 8 тыс 176 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Узнать больше

В последний день сентября в Рязани ожидается теплая погода и сильный ветер

Новости Рязани
В среду, 30 сентября, в Рязани ожидается теплая погода. Синоптики также обещают порывистый ветер, пишет пресс-служба регионального МЧС.  -...
Узнать больше

Рязанцам рассказали об особенностях уплаты имущественных налогов в 2020 году

Новости Рязани
Во вторник, 29 сентября, в Рязани прошла пресс-конференция УФНС, посвященная уплате имущественных налогов в 2020 году.  На встрече обсудили...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Президент региональной штаб квартиры KIA Motors Rus & CIS Чжин-Ха Ким посетил старейший дилерский центр «Рязаньавто»

Новости Рязани
В среду, 23 сентября, в рамках рабочей поездки президент KIA Motors Rus & CIS Чжин-Ха Ким посетил дилерский центр «Рязаньавто». Почетного гостя...
Узнать больше

В Рязани начала работу новая радиостанция

Новости Рязани
В понедельник, 28 сентября, в Рязани начала вещание новая музыкально-информационная радиостанция «ТКР ФМ».
Узнать больше

Из-за ремонта моста запретят парковку на пяти улицах в центре Рязани

Администрация
Сообщается, что парковку запретят с момента перекрытия движения по мосту через Лыбедь и до момента окончания работ.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Какие законы вступают в силу в октябре

Акценты
Новые правила для продления выплат семьям с детьми, зачисление пенсий и соцвыплат на карты «Мир», упрощение заключения договора ОСАГО, запрет на курение кальянов в кафе
Узнать больше

Родитель и учитель. Как общаться без конфликтов

Акценты
Начался новый учебный год. После дистанционного обучения поход в школу был таким долгожданным для многих детей и особенно для родителей. Столько страхов...
Узнать больше

Стань другом для ребёнка из детского дома

Акценты
Автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» (Рязань) совместно с Благотворительным фондом «Солнечный город» при поддержке Фонда президентских грантов объявляют...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+