Клиенты банка «Открытие» смогут защитить свои инвестиции от последствий эпидемии коронавируса

Фабрика «Открытие Инвестиции» банка « ФК Открытие» предлагает клиентам новые структурные продукты с учетом турбулентности на рынке. Теперь инвесторы могут воспользоваться финансовыми решениями «Купонный платеж», «Ставка на лидеров» и «Энергия и ресурсы», которые предполагают двузначные купонные выплаты, а также защиту вложенных средств.

Структурный продукт «Ставка на лидеров» ориентирован на консервативных инвесторов и подразумевает стопроцентную защиту вложенных средств по итогам инвестирования и ставку купона до 15% годовых. Клиенты могут приобретать эти продукты на 1, 2 или 3 года. В продукте задействованы бумаги лидеров своих секторов: «НОВАТЭК», «Северсталь», «Яндекс» и Московская биржа. «Ставка на лидеров» позволяет получить доход даже при минимальной положительной динамике базовых активов.

В рамках структурного продукта «Купонный платеж» клиентам доступны три предложения на срок 1, 2 и 3 года со ставкой купона 14%, 13% и 10% соответственно. Здесь купон выплачивается вне зависимости от динамики акций и имеется условная защита капитала по итогам срока инвестирования. В годовом продукте используется корзина акций «Алроса», «Газпром нефть», ВТБ и Московской биржи. Купонные выплаты происходят ежеквартально. Структурные продукты на два и три года включают акции «Аэрофлота», «Русгидро», «Магнита» и привилегированные бумаги Сбербанка. Купоны выплачиваются ежегодно.

Для инвесторов, склонных к риску, запущен продукт «Энергия и ресурсы», который включает акции «Лукойла», «ФСК ЕЭС», «Северстали» и «Роснефти» сроком на два года с купоном 25% годовых. Продукт позволяет получить доход даже при минимальной положительной динамике базовых активов и имеет условную защиту капитала.

Покупка структурных продуктов доступна клиентам как в офисах, так и через личный кабинет и мобильное приложение «Открытие Брокер. Инвестиции». Для оформления структурного продукта онлайн клиенту достаточно ознакомиться с его условиями, выбрать подходящее предложение и подписать поручение с помощью смс-кода. При этом инвесторам доступны несколько вариантов каждого вида структурного продукта и комментарии экспертов компании, почему тот или иной продукт может принести прибыль.

«В период высокой волатильности на финансовых рынках и резкого снижения стоимости акций инвесторы стремятся защитить свои активы и купить бумаги по привлекательным ценам. Структурные продукты нашей компании позволяют эффективно решить эти задачи. Уверен, что они заинтересуют тех, кто хочет извлечь максимум из сложившейся ситуации, но не обладает временем и экспертизой для самостоятельной торговли», — говорит Антон Плясунов, руководитель фабрики структурных продуктов «Открытие Инвестиции».

R