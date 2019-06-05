Инвестиции в золото освободят от НДС

В правительство России внесен законопроект, который освобождает инвестиции в золото от налога на добавленную стоимость (НДС), рассказали «Известиям» в Министерстве финансов.

Предполагается, что за три-четыре года спрос частных инвесторов на благородный металл вырастет в 15 раз — до 50 т в год, а вложения в него станут одним из главных способов накопления средств в госказне, так как золото защищено от долларовой инфляции.

Эксперты поддерживают данную инициативу. Так, президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий пояснил, что нынешний налог в 20%, заложенный в стоимость золота, делает этот металл менее привлекательным для инвесторов, так как эта доля при его продаже не возвращается.

Если же документ будет принят, то ситуация изменится в лучшую сторону, уверены специалисты. При этом они обращают внимание, что золотые слитки могут себе позволить лишь обеспеченные люди, а значит, такой вид инвестиций будет актуальным лишь для узкой прослойки населения.

Подробнее — в материале «Известий»: Золотое отсечение: НДС на благородный металл собираются отменить