Госдума рассмотрит три варианта индексации пенсий

29 октября Госдума рассмотрит сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщили «Известиям» источники в парламенте.
Авторы инициатив — сенатор Василий Иконников, а также фракций ЛДПР и «Справедливой России» — считают, что документы следует объединить и учесть уже при принятии бюджета на 2021 год. В зависимости от параметров и сроков выплат на эти цели может потребоваться 184 млрд, 368 млрд или 1,3 трлн рублей. Ранее президент поручил кабмину проработать вопрос о восстановлении индексации.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, автор еще одного законопроекта Ярослав Нилов отметил, что это не первая отклоненная правительством инициатива, которая принимается после личного вмешательства Владимира Путина. В пример он привел законопроект о появлении горячего питания в школах.
Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Держитесь за поручение: ГД рассмотрит три варианта индексации пенсий