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Эксперты отметили рост спроса на золото и ювелирные изделия перед 8 Марта

В преддверии Международного женского праздника отмечается рост спроса на золото и ювелирные изделия из него. Об этом сообщили «Известиям» аналитики компании «Сбербанк Управление Активами».

Отмечается, что чаще всего такие подарки приобретают жители Махачкалы, Кемерово, Саратова, Екатеринбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Красноярска, Москвы, Пензы и Владивостока. Аналитики подчеркнули, что 6% граждан не менее раза в год покупают или продают золото, а еще 5% россиян рассматривают возможность вложиться в этот драгметалл.

«Золото часто выступает одним из наиболее распространенных типов вложений в защитных целях, в том числе и среди частных инвесторов», — рассказал «Известиям» директор по инвестициям «Сбербанк Управление Активами» Ренат Малин.

Также аналитики добавили, что золотое украшение — неудачное решение с инвестиционной точки зрения, несмотря на то, что это хороший и красивый подарок.

Подчеркивается, что хотя золото и является одним из наиболее надежных инвестиционных инструментов, при длинных сроках инвестирования его доля не должна превалировать в инвестпортфеле.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Золотце мое: перед 8 Марта в России растет спрос на драгметаллы

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