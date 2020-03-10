На главную Новости мира

Эксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России

Замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, умеренный рост зарплат и активность строительного сектора способствовали улучшению экономического здоровья российских регионов в 2019 году. Такой вывод содержится в совместном обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс», с которым ознакомились «Известия».

Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий. В их число вошли Москва с индексом 98%, Сахалинская область (97%), Тюменская область (83%), Ямало-Ненецкий округ (81%), Ханты-Мансийский округ (80%), Санкт-Петербург (76%), Московская область (74%) и Республика Татарстан (70%).

Наилучшую динамику показала Сахалинская область, которая прибавила 59% в индексе динамики экономического здоровья и вплотную приблизилась к столице. Регион богат сырьем, причем эта составляющая влияет не только на темпы экономического роста, но и притягивает инвестиции, пояснила старший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиева.

Кроме того, по ее словам, в регионе отсутствует государственный долг, растут реальные доходы населения области, розничная торговля и объем платных услуг населению.

Что касается Московской области, которая единственная из топ-10 показала отрицательную динамику, тут, как пояснила эксперт, основной причиной явилось сокращение объема платных услуг на 3% (в январе-ноябре 2019 года он составил 97% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2018 года) и сокращение реальных денежных доходов на 0,7%.

По итогам 2019 года в лидеры рэнкинга вошли регионы, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту (прибыль, связанную с наличием столичных привилегий), уточнили в «Эксперт РА».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Какой Восток: названы восемь самых быстро развивающихся регионов

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

«Альфа-стоматология» продолжает проводить уроки здоровья для юных рязанцев

Новости Рязани
«Альфа-стоматология» совместно с РИА «7 новостей» продолжает проводить уроки здоровья для рязанских школьников. Во вторник, 10 марта, гостями клиники стали ученики 2 «А» класса...
Узнать больше

В Рязани отключат свет из-за опиловки деревьев

Новости Рязани
Света не будет с 09.30 до 15.30 в домах №10, №12, №12А и №13 корпус 2 во 2-м Мопровском переулке.
Узнать больше

Заместительницу главы администрации Шилова осудили за помощь начальнику

Новости Рязани
На предварительном слушании женщина попросила суд прекратить уголовное дело и назначит ей штраф. Просьба была удовлетворена.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что изменится в Конституции?

Акценты
Сегодня Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Основной закон нашей страны. Изначально пакет поправок к Конституции был внесен 20 января...
Узнать больше

Сотрудниц Ново-Рязанской ТЭЦ поздравили с праздником 8 марта

Новости Рязани
Накануне Международного женского дня сотрудницы Ново-Рязанской ТЭЦ принимали поздравления с праздником. Ставшее традиционным корпоративное торжество в честь 8 марта объединило в конференц-зале представительниц всех цехов...
Узнать больше

В театре драмы поставили необычную комедию «Добро пожаловать в рай»

Культура
В Рязанском театре драмы поставили необычную комедию «Добро пожаловать в рай» по пьесе Бернара Вебера. Во Франции умирает судья и предстает перед...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что изменится в Конституции?

Акценты
Сегодня Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Основной закон нашей страны. Изначально пакет поправок к Конституции был внесен 20 января...
Узнать больше

Рязанская кибердружина: «Главное в нашем деле – неравнодушие»

Акценты
Кибератака, кибербезопасность, киберспорт, киберпанк, кибербуллинг, киберкультура, кибергигиена, кибервойны и даже кибервойска. А ещё кибердружины есть. Слышали? Вот прямо у нас в Рязани одна из таких дружин и работает.
Узнать больше

Женский взгляд на финансы

Акценты
В преддверии Международного женского дня РИА «7 новостей» и рязанское отделение Банка России перечитали сказки и нашли в них советы по финансовой грамотности.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

День работника органов наркоконтроля России

Певец Matrang устроил дрифт около ТЦ в Москве

Мужчина изнасиловал подругу на 8 марта