Пятница, 24 июля, 2020
13.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираЭкономика

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

7info7

Чтобы стимулировть граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, необходим мощный импульс, которым может стать введение отдельного налогового вычета. Причем лимит для исчисления размера льготы должен быть увеличен до 400 тыс. рублей. В этом случае граждане смогут ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей с добровольных взносов на будущую пенсию. Такие предложения содержатся в совместном письме в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций — АНПФ и НАПФ.

Документ, который подготовлен по итогам июньского совещания в ЦБ под председательством зампреда Центробанка Владимира Чистюхина, 23 июля был направлен регулятору.

Как указывается в письме, в настоящее время социальный налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тыс. рублей в год (15,6 тыс. рублей). При этом он состоит из четырех компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. Размер вычета не индексировался более 10 лет.

Авторы инициативы предлагают ввести отдельный пенсионный налоговый вычет и рассмотреть вариант увеличения лимита по нему до 400 тыс. рублей (или как вариант до 6% от зарплаты) — по аналогии с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС) первого типа.

«Фактически социальная льгота для широких слоев населения в четыре раза меньше инвестиционной льготы для узкой прослойки обеспеченных россиян. Мировая практика показывает обратное. В большинстве стран ОЭСР соотношение современной стоимости льгот и современной стоимости пенсионных взносов составляет 25–50%, в России — менее 10%», — пояснил гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

Эксперты считают инициативу достойной внимания, хотя и видят сложности в ее реализации. С одной стороны, проблема состоит в реальных доходах населения, которые не растут, с другой, в выпадающих доходах дефицитного бюджета.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяЭкстрасенс Амбарцумян инсценировала гибель за два года до смерти
Следующая статьяЛекарства от гастрита и язвы повышают риск смерти от СOVID-19

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Елена Сорокина осмотрела места скопления ТКО

Администрация
В четверг, 23 июля, глава горадминистрации Елена Сорокина, её подчинённые и представители Госжилинспекции проверили площадки скопления ТКО. В рамках...
Узнать больше

В Рязани проверили конечные остановки общественного транспорта

Администрация
В Рязани проверили конечные остановки общественного транспорта. Рейд провёл начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно, сообщает сайт администрации города.
Узнать больше

Рязанские полицейские проведут скрытые рейды на дорогах

Новости Рязани
В пятницу и выходные рязанские полицейские выйдут в очередные рейды, сообщает сайт регионального УМВД. На этот раз они проведут скрытое патрулирование на...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области стартовала уборочная

Новости Рязани
В четверг, 23 июля, в Рязанской области стартовала уборочная. К работам по сбору урожая аграрии приступили в рамках первого дня инновационной агропромышленной...
Узнать больше

В Рязани открылось уникальное гастрономическое пространство. Стильно и вкусно

Новости Рязани
Чем заняться летним вечером, когда погода не особо располагает к прогулкам и пляжному отдыху? Отличная идея – помечтать или почитать за чашечкой...
Узнать больше

В Рязани состоится городская спортивная зарядка

Администрация
Жители и гости города Рязани могут начать субботнее утро с бодрой зарядки на природе. 25 июля в 9.00. сертифицированный тренер фитнес-центра «Кислород» Ольга Суровцова проведёт...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

В стоматологической клинике «Альфа Стоматология» ответили на вопросы рязанцев

Акценты
Коронавирус кардинально изменил нашу жизнь и внёс коррективы в работу многих организаций. О том, как в период пандемии работает «Альфа Стоматология», рязанцам...
Узнать больше

Как собрать ребенка в лагерь

Акценты
Пандемия коронавируса постепенно отступает. Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений. В России начали работать детские оздоровительные лагеря. И если до...
Узнать больше

Чем опасны речные рыба и раки?

Акценты
Летом многие рыбаки-любители отправляются за свежим уловом. На продуктовых рынках или в магазинах можно купить свежую и копченую рыбу, а также раков....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+