Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Чтобы стимулировть граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, необходим мощный импульс, которым может стать введение отдельного налогового вычета. Причем лимит для исчисления размера льготы должен быть увеличен до 400 тыс. рублей. В этом случае граждане смогут ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей с добровольных взносов на будущую пенсию. Такие предложения содержатся в совместном письме в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций — АНПФ и НАПФ.

Документ, который подготовлен по итогам июньского совещания в ЦБ под председательством зампреда Центробанка Владимира Чистюхина, 23 июля был направлен регулятору.

Как указывается в письме, в настоящее время социальный налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тыс. рублей в год (15,6 тыс. рублей). При этом он состоит из четырех компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. Размер вычета не индексировался более 10 лет.

Авторы инициативы предлагают ввести отдельный пенсионный налоговый вычет и рассмотреть вариант увеличения лимита по нему до 400 тыс. рублей (или как вариант до 6% от зарплаты) — по аналогии с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС) первого типа.

«Фактически социальная льгота для широких слоев населения в четыре раза меньше инвестиционной льготы для узкой прослойки обеспеченных россиян. Мировая практика показывает обратное. В большинстве стран ОЭСР соотношение современной стоимости льгот и современной стоимости пенсионных взносов составляет 25–50%, в России — менее 10%», — пояснил гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

Эксперты считают инициативу достойной внимания, хотя и видят сложности в ее реализации. С одной стороны, проблема состоит в реальных доходах населения, которые не растут, с другой, в выпадающих доходах дефицитного бюджета.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс.