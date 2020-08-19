Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10-20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Об этом «Известиям» рассказали дистрибуторы и аналитики.

Сейчас уже наблюдается дефицит на отдельные модели ноутбуков и комплектующие для ПК. Согласно аналитике Price.ru, интерес к компьютерной технике в рунете вырос на 70%. Удовлетворить возросший спрос вендоры полностью не смогли из-за проблем, связанных с производством, доступностью процессоров, экранов, платформ для сборки и т.д.

Заказы на ноутбуки, размещенные в августе-сентябре, смогут добраться до России, скорее всего, уже в начале 2021 года, считает руководитель направления «Ноутбуки и ПК» компании «Марвел-Дистрибуция» Андрей Латышев. Аналитики говорят о том, что цены на ноутбуки могут вырасти на 10%, а на комплектующие для ПК — на 20%. Андрей Латышев отмечает, что подорожает вся электроника — даже та, которая производится в России — из-за роста цен на комплектующие, приобретаемые за рубежом.

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Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Компьютерная плата: цены на ПК и ноутбуки вырастут на 10-20%