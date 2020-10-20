Более четырех тысяч корпоративных клиентов «Ростелекома» в ЦФО выбрали интеллектуальный номер «8 800»

«Ростелеком» подключил к услуге номер «8 800» свыше 4 200 корпоративных клиентов в Центральном федеральном округе. Только за первые шесть месяцев текущего года было активировано порядка 600 многоканальных номеров, что на 50 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Рязани и области прирост абонентов виртуальной АТС с начала текущего года увеличился вдвое. На сегодня более 200 организаций региона пользуются данной услугой.
В конце первого и на протяжении второго кварталов «Ростелеком» зафиксировал существенный рост телефонного трафика по услуге, что совпадает с введением ограничительных карантинных мероприятий, связанных с пандемией. Суммарная длительность всех звонков с марта по июль 2020 года составила свыше 657 млн минут, что на 37% превышает показатели весенне-летнего периода прошлого года.
Дмитрий Угнивенко, заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:
Активными пользователями услуги являются телекоммуникационные компании, банковский и государственный секторы, представители розничной торговли. Компании «НОВАТЕЛ», Сбербанк, ВТБ, «Хом шоппинг раша» и Почта России владеют наибольшим количеством номеров и генерируют максимальный телефонный трафик.
Сергей Липин, генеральный директор ООО «Хом шоппинг раша»:
«Ростелеком» гарантирует стабильное функционирование IT-инфраструктуры, что подтверждается бесперебойной работой услуг в периоды возросшей нагрузки на сети. Высокая отказоустойчивость технической системы компании обеспечивает надежную работу сервисов не только для клиентов, но и для всех телекоммуникационных операторов, которые пропускают свой трафик по сети «Ростелекома».
Номер 8-800 от «Ростелекома» — это многоканальный номер, принимающий звонки от нескольких клиентов одновременно, позволяющий распределять вызовы между офисами и операторами заказчика.
Подробнее ознакомиться с услугой можно на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800-200-30-00.
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