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Банк «Открытие» запустил оформление ипотеки без посещения офиса

7info7

Банк «Открытие» запустил оформление ипотечных кредитов с доставкой. На сегодняшний день полностью удаленно можно оформить ипотеку по двум программам: «Новостройка» и «Рефинансирование». Услуга рефинансирования ипотеки с доставкой уникальна для российского рынка, и пока, как и оформление ипотеки по программе «Новостройка», доступна только в Москве.


Чтобы оформить ипотеку, достаточно заполнить заявку и загрузить необходимые документы на сайте www.open.ru. После получения одобрения от банка клиенту необходимо будет подготовить необходимые для сделки документы и назначить встречу с представителем банка. Оформление сделки занимает около 1,5 часов: представитель банка помогает клиенту подписать комплект документов и консультирует по возникающим вопросам.


Дистанционный формат проведения сделок удобен и для банка, и для клиентов: он значительно снижает нагрузку на центры ипотечного кредитования и оптимизирует занятость сотрудников банка. При этом клиенты получают индивидуальное обслуживание в комфортных для них условиях.
Таким образом, сегодня клиенты «Открытия» могут получить почти все розничные продукты без посещения офиса: дебетовые и кредитные карты, кредиты наличными, ипотеку и ее рефинансирование.


С апреля 2020 года, когда „Открытие“ запустил доставку кредитных карт и кредитов, спрос на услугу постоянно растет, и удаленное оформление ипотеки стало логичным продолжением — отмечает Александр Пятигорский, директор департамента Digital банка „Открытие“. — На сегодняшний день 1 000 клиентов ежемесячно выбирают дистанционное оформление кредита вместо посещения отделений. В планах банка — расширение географии доставки и дальнейшая цифровизация всего клиентского пути.

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