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Банк «Открытие» запустил чат-бот Open Academy в Telegram

7info7

Образовательное приложение для предпринимателей  Open Academy стало ещё удобнее.

Банк «Открытие» предложил предпринимателям помощника в цифровом развитии бизнеса — чат-бот @openacademybot  в Telegram. С помощью нового сервиса пользователи смогут ускорить темпы развития своего бизнеса. Чат-бот  поможет руководителям протестировать  насколько их предприятие цифровизировано. Бот оценит его текущее состояние с учётом ответов владельца и подскажет, какие инструменты внедрить и на что обратить внимание. Кроме того, бот найдет релевантные обучающие материалы, напомнит о важных событиях и поможет с регистрацией в Open Academy.

Предпринимателям больше не требуется открывать сайт Open Academy в браузере и искать нужный материал. Теперь им просто нужно выбрать в меню чат-бота подходящий вариант и просмотреть подборку с релевантными результатами.  С помощью чат-бота бизнесмены не пропустят вебинары, узнают о новых публикациях и не забудут о прохождении бизнес-курсов. Бот вовремя пришлёт напоминание.

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