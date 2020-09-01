Банк «Открытие» запустил чат-бот Open Academy в Telegram

Образовательное приложение для предпринимателей Open Academy стало ещё удобнее.

Банк «Открытие» предложил предпринимателям помощника в цифровом развитии бизнеса — чат-бот @openacademybot в Telegram. С помощью нового сервиса пользователи смогут ускорить темпы развития своего бизнеса. Чат-бот поможет руководителям протестировать насколько их предприятие цифровизировано. Бот оценит его текущее состояние с учётом ответов владельца и подскажет, какие инструменты внедрить и на что обратить внимание. Кроме того, бот найдет релевантные обучающие материалы, напомнит о важных событиях и поможет с регистрацией в Open Academy.

Предпринимателям больше не требуется открывать сайт Open Academy в браузере и искать нужный материал. Теперь им просто нужно выбрать в меню чат-бота подходящий вариант и просмотреть подборку с релевантными результатами. С помощью чат-бота бизнесмены не пропустят вебинары, узнают о новых публикациях и не забудут о прохождении бизнес-курсов. Бот вовремя пришлёт напоминание.