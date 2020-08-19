Банк «Открытие» выступил партнером ежегодного Костромского экономического форума

Банк «Открытие» выступил партнером Костромского экономического форума, инициатор события — Администрация Костромской области. Впервые, за всю историю проведения форума, он проходит в дистанционном формате.

Форум- это единое поле для создания эффективного диалога между бизнесом, властью и каждым жителем нашего региона. Это доказательство инвестиционного потенциала Костромской области, индикатор устойчивости региональной экономики, — отметил Александр Веселов, управляющий банка «Открытие» в Костроме.

В программе форума бизнес-тренинги, экспертные сессии, дискуссионные площадки, круглые столы и прямые линии по актуальным для регионального бизнеса вопросам. На двух рабочих площадок выступит управляющий банка «Открытие» в Костроме Александр Веселов. 19 августа Александр Веселов представит итоги исследования цифровизации бизнеса, а 21 августа расскажет о возможностях «Системы быстрых платежей» для предпринимателей – новый способ приема оплаты за товары и услуги с использованием qr-кода, является альтернативой классическому эквайрингу.

Эпидемия выступила драйвером роста виртуальных технологий. Цифровое завтра – наступило уже сегодня. Стратегии цифровой трансформации стала актуальной реальностью для банков и бизнеса, — подчеркнул Александр Веселов.