Банк «Открытие» выдал первый ипотечный кредит по льготной ставке 6,25% в Воронеже

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Банк «Открытие» в Воронеже выдал первый льготный ипотечный кредит по программе «Господдержка 2020». Льготная ипотека в размере 1,7 млн рублей была выдана жителю города на приобретение однокомнатной квартиры в пригородном жилом квартале «Рождественский».

Ежедневно банк получает новые заявки от партнёров по программе «Господдержка 2020». Средняя сумма запрашиваемого кредита на данный момент составляет 1,5 млн рублей. В уже принятых заявках преобладают однокомнатные квартиры эконом-класса, в числе первых — квартиры в пригородных жилых кварталах «Рождественский» и «Черноземье».

Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей для регионов России. Срок кредитования – до 30 лет, размер первоначального взноса – от 20% от стоимости жилья. Взять кредит на льготных условиях может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Если у клиента уже имеется предодобренное решение банка по старым ставкам, но сделка еще не заключена, ставка будет пересмотрена для тех объектов, которые удовлетворяют условиям программы.

Базовая ставка по госпрограмме составляет 6,5%. Банк «Открытие» предоставляет дополнительную скидку в размере 0,25 процентных пункта и выдает ипотеку по ставке 6,25% годовых. Такая ставка действует на весь период кредитования. Разницу между ставками субсидирует государство.

«Льготная ипотека – важная мера поддержки экономики в период пандемии. Ведь речь здесь идет не только о людях, нуждающихся в жилье, но и о прямой поддержке строительной отрасли. Программа уже пользуется хорошим спросом среди жителей нашего региона. Мы стабильно получаем заявки на кредитование именно по программе «Господдержка 2020». Оформить программу можно, в том числе через дистанционные каналы банка», — отметил управляющий филиалом банка «Открытие» в Воронеже Дмитрий Чебряков.

Так же банк начинает прием заявок по программе «Семейная ипотека», которая позволяет семьям с детьми приобрести жилье по ставке 4,7%. Разницу между ставкой 4,7% и ставкой банка также субсидирует государство. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию, у нас большие планы по продаже ипотечных продуктов, поскольку сейчас достаточно удобное время для приобретения недвижимости. В первом квартале текущего года мы выдали более 150 млн рублей на покупку недвижимости. В приоритете у покупателей — вторичное жилье. Однако, в связи с активным откликом на льготные программы мы прогнозируем снижение спроса на вторичное жилье. Возможно и снижение цен в этом сегменте рынка. Еще одной заметной тенденцией рынка за отчетный период стало активное развитие дистанционных сервисов работы с ипотечными клиентами», — подчеркнул Дмитрий Чебряков, управляющий филиалом банка «Открытие» в Воронеже.