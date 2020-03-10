Банк «Открытие» в Орле вошёл в Топ- 5 банков региона

По итогам 2019 года банк «ФК Открытие» в Орле вошел в топ-5 крупнейших банков региона, по выдачам ипотеки — в топ-3, по привлечению средств физических лиц — в топ-5. Клиентский поток в отделениях увеличился в 5 раз, относительно 2018 года.

В прошлом году актуальными продуктами были: ипотека и рефинансирование кредитов, потребительские кредиты и кредитные карты, вклады и инвестиционные продукты. Для бизнеса — запрос на снижение стоимости привлекаемых средств и переход в дистанционные каналы обслуживания. По данным на 1 марта 2020 года тенденция сохраняется.

Работа с субъектами МСБ – это одно из приоритетных направлений работы банка в Орловской области. Банк в 2019 году открыл субъектам малого и среднего предпринимательства более 500 расчетных счетов. Портфель привлеченных средств МСБ на 1 января 2020 года вырос почти на 200%. В 2020 году стоит задача увеличить кредитный портфель клиентов МСБ и число активных клиентов в 2 раза. Банк кредитует в регионе самые разные отрасли, однако наибольший удельный вес в структуре портфеля малого и среднего бизнеса занимают кредиты предприятиям реального сектора экономики. В структуре кредитного портфеля региона 60% кредитов предоставлено производственным компаниям, 35% — предприятиям сферы торговли, 5% — прочим отраслям.

«Банк «Открытие» — универсальный банк. В равной мере наш банк ориентирован и на развитие малого и среднего бизнеса, и на рост корпоративного и розничного портфелей. Причем, по темпам роста мы планируем двигаться быстрее рынка — по всем направлениям ожидается минимум 2-х кратный рост», — отметила Светлана Волобуева, управляющий банком «Открытие» в Орле.

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