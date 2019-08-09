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Банк «Открытие» стал участником Программы субсидирования Минэкономразвития РФ

Банк «Открытие» в рамках соглашения с Министерством экономического развития РФ стал уполномоченным банком по Программе субсидирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по льготной ставке до 8,5% годовых.

В рамках Программы максимальная сумма финансирования на оборотные цели составит 500 миллионов рублей на срок до 3 лет, на инвестиционные цели — 1 миллиард рублей на срок до 10 лет. При этом для организаций, занимающихся развитием внутреннего и въездного туризма, а также для гостиниц и предприятий общественного питания сумма инвестиционного кредита увеличена до 2 миллиардов рублей. Срок действия Программы до 2025 года.

«Поддержка малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений в работе банка «Открытие». Участие в Программе Минэконоразвития позволит и дальше создавать комфортные условия для работы наших предпринимателей каждый день», — отметила заместитель директора департамента кредитных продуктов и технологий банка «Открытие» Елена Куроптева.

В рамках Программы предприятиям предоставляется финансирование на осуществление деятельности в приоритетных отраслях экономики: в сельском хозяйстве, производственном секторе, строительстве, в области информации, транспорта и связи, здравоохранения и утилизации отходов, в сфере общественного питания и бытовых услуг, в области образования, культуры и спорта. Предприятия, осуществляющие деятельность в сфере торговли, могут привлекать льготное финансирование на инвестиционные цели, а для торгового предприятия, осуществляющего деятельность в моногороде, в Дальневосточном или Северокавказском федеральном округе возможно финансирование, в том числе, на цели пополнения оборотных средств.

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