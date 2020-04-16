Банк «Открытие» профинансировал золотодобывающий дивизион группы «Мангазея» на 200 млн долларов США

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Банк «Открытие» предоставил кредитную линию в сумме 200 млн долларов США группе «Мангазея» — одному из ведущих производителей золота в Забайкальском крае. Кредитная линия сроком до 31 декабря 2025 года предоставлена для рефинансирования текущего кредитного портфеля, а также для завершения строительства и ввода в эксплуатацию золоторудного месторождения «Наседкино».

Общий объем инвестиций ГК «Мангазея» в строительство рудника на месторождении “Наседкино” составит более 13 млрд рублей. Запуск фабрики намечен на лето 2020года. Это позволит создать более 550 новых рабочих мест в Забайкальском крае. Проект вошел в состав резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» и был отобран для предоставления государственной субсидии на компенсацию расходов по созданию электроэнергетической инфраструктуры в рамках программы поддержки инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа.

«Запуск месторождения «Наседкино» имеет стратегическое значение для бизнеса ГК «Мангазея». Завершено уже более 80% строительных работ на объекте, начинаются “холодные” пуски оборудования. Кредит банка «Открытие» позволит оптимизировать структуру кредитного портфеля золотодобывающего дивизиона группы и профинансировать завершение работ на горно-обогатительном комбинате «Наседкино», запуск которого даст нам возможность серьезно укрепить позиции группыв отрасли», — прокомментировал сделку Сергей Янчуков, основатель и владелец ГК «Мангазея».

«Финансирование проектов в горно-металлургическом секторе, создающих новые рабочие места и стимулирующих развитие экономики регионов, является одним из приоритетов в работе корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие». Глубокая отраслевая экспертиза и использование инструментов хеджирования позволили нам оптимально структурировать сделку, снизив влияние проектных и ценовых рисков. Надеемся, что этот проект станет первым шагом в развитии взаимовыгодных отношений с группой«Мангазея», — отметила Екатерина Чиркова, вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка «Открытие».

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