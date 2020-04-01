Банк «Открытие» повысил ставки по сберегательным продуктам

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Банк «Открытие» повысил ставки по наиболее популярным вкладам «Надежный Промо», «Надёжный», «Открытый» и «Основной доход». Теперь размер максимальной ставки в «Открытии» — 6% годовых по вкладу «Надежный промо».

Ставки по продуктам «Надёжный», «Открытый» и «Основной доход» увеличены на сроках 181 и 367 дней и составляют максимально 5,8%. Для премиальных клиентов по вкладу «Надёжный» на указанных сроках будет действовать дополнительная надбавка к ставке в размере 0,2ПП.

Повышение ставок коснулось не только вкладов, но и накопительных счетов. Ставка по счету «Моя копилка» тоже увеличена до 5,5% годовых для всех категорий клиентов, кроме премиальных. Для них также будет действовать надбавка 0,2ПП, и ставка, таким образом, будет повышена до 5,7% годовых.

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