Банк «Открытие»: почти треть жителей регионов Центральной России уверены, что нового карантина не будет

После отмены ограничительных мер жители регионов Центральной России постепенно возвращаются к обычной жизни, но видят на этом пути препятствия. Главной причиной, по которой участники опроса воздерживаются от путешествий, посещения кафе, ресторанов, кино, театров и стадионов— желание экономить, а не боязнь заражения коронарвирусом. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

20% респондентов поехали за пределы родного населенного пункта после снятия эпидемических ограничений при первой же возможности, а еще 33% отправились в поездку в заранее запланированный отпуск. 32% респондентов заявили, что пока отказались от путешествий из-за сокращения доходов, еще 9% — из-за боязни заразиться коронавирусом.

13% опрошенных заявили, что уже ходят в кафе и рестораны, как до пандемии. 39% отметили, что посещают заведения общественного питания, но реже. Лишь 4% респондентов боятся ходить в кафе и рестораны из опасения заразиться ковид-19. 26% респондентов отказались от посещения кафе и ресторанов из-за необходимости экономить деньги. При этом 18% опрошенных заявили, что не ходили в кафе и рестораны и до пандемии.

20% респондентов из регионов Центральной России побывали после карантина в кино, театре или на футбольном матче. 32% заявили, что уже привыкли всё смотреть онлайн. 22% не ходят в кино, театры и на спортивные соревнования из-за нехватки денег, и только 6% потому, что боятся заразиться «короной».

О полном восстановлении привычного образа жизни заявили 26% жителей регионов Центральной России. У 14% респондентов образ жизни на карантине не менялся. 31% опрошенных уверены в том, что привычный образ жизни они смогут вести только после восстановления доходов и 26% только после снятия всех ограничивающих мер.

37% жителей регионов Центральной России считают, что в случае роста заражений в стране необходимо вводить новый карантин. Больше всего поклонников карантина оказалось на Урале (51%) и Дальнем Востоке (47%). Меньше всего — на Северном Кавказе (25%).

При этом 24% респондентов полагают, что карантин опаснее самого вируса, а ограничения не надо было вводить и раньше. 35% респондентов исключили возможность введения нового карантина из-за тяжелых экономических последствий подобных мер.

*Опрос проведен банком «Открытие» 01-06 августа по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.