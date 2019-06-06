Банк «Открытие» и ГК «ЭкоНива» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2019

В ходе Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Банком «Открытие» и ГК «ЭкоНива».

Документ подписали Президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр и член правления банка «Открытие» Виктор Николаев.

Банк «Открытие» входит в топ-10 кредитных организаций РФ. ГК ЭкоНива – крупнейший производитель сырого молока в Европе, входит в первую пятерку ведущих мировых производителей.

Партнерство предоставляет ГК ЭкоНива возможность воспользоваться широким спектром финансовых услуг, сервисов и продуктов группы «Открытие», такими, как финансирование проектов по строительству новых современных ферм, финансирование текущей деятельности, зарплатных проектов, страхования и других банковских услуг.

Соглашение заключено сроком на 3 года.