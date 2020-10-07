Банк «Открытие»: 56% россиян планируют самостоятельно копить на пенсию

Больше половины россиян трудоспособного возраста — 56% (в том числе 67% жителей Дальневосточного федерального округа и 63% жителей Москвы и Московской области) намерены начать копить себе на пенсию. У 12% наших соотечественников уже есть накопления на старость. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

В принципе не планируют копить деньги на старость 28% россиян (больше всего таких «отказников» на Северном Кавказе — 34%, меньше всего в Дальневосточном федеральном округе — всего 16%). Наиболее высокая доля респондентов, уже имеющих накопления на пенсию, в Уральском федеральном округе — 16%, наименее высокая в Северо-Кавказском – 6%.

Лучшим способом копить на пенсию 28% опрошенных россиян назвали открытие вклада или накопительного счета. Наиболее популярна такая точка зрения у жителей Уральского федерального округа (33%), наименее популярна — в Южном федеральном округе (19%).

Также 28% считают эффективным способом накопить на достойную старость покупку акций, облигаций и недвижимости. Такой способ особенно по душе жителям Уральского (37%) и Дальневосточного (36%) федеральных округов, тогда как на Северном Кавказе он нравится только 13% опрошенных.

22% россиян (28% жителей столичного региона) считают, что правильнее всего хранить деньги на старость в валюте. Только 7% готовы откладывать дома наличными в рублях (16% на Дальнем Востоке и 11% в Москве и Московской области). 6% предпочтут откладывать свои пенсионные накопления на банковскую карту (тут явный лидер Северный Кавказ — 15%).

76% россиян негативно отреагировали на повышение пенсионного возраста. Нейтрально отнеслись к этому решению 20% опрошенных, положительно лишь 2% (0% в Московском регионе и на Дальнем Востоке). При этом почти половина россиян (49%) планируют продолжить работать на пенсии.

13% респондентов назвали причиной желания работать в пенсионном возрасте любовь к своему делу. 36% намерены делать это для получения дополнительного дохода (в том числе 42% на Дальнем Востоке и 41% на Урале). Еще 32% опрошенных россиян сказали, что не планируют работать на пенсии, но готовы, если жизнь заставит. Чаще всего такой ответ давали жители Дальневосточного федерального округа (42%), реже всего- Северного Кавказа (21%) и Урала (23%). Категорически не хотят работать на пенсии при любых раскладах лишь 5% россиян.